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Відомий український бренд шиє речі в Росії: деталі скандалу

Автор: Людмила Жукова

Український бренд TTSWTRS відшиває свої речі в Росії.

Про це заявила клієнтка і блогерка Лєра Цимбал, що купила бомбер, на якому красувалася етикетка "Made in Russia".

Деталі скандалу з брендом

Обурена Лера вирішила повернути одяг в магазин.

"За кожним брендом є філософія. І тепер мені просто огидно, яка ж філософія у даного бренду. Одна справа шити в Україні, платити тут податки і продавати в Росії. Але! Зробити виробництво в Росії і продавати в Україні, враховуючи, що ми воюємо з цією країною 8 років, це дико! Ми платимо гроші за річ, спрямовану на підтримку російської армії, яка вбивала і продовжує вбивати наших людей", - написала блогерка.

Цікаво, що на сторінці бренду в Instagram зазначено, що їх речі продаються в Києві, Одесі, Харкові і.... Москві.

Скріншот (instagram.com/ttswtrs)

Реакція бренду на скандал

Спочатку на зауваження блогерки представники бренду не відреагували.

"Я написала бренду, чекала від них пояснень, розрад, визнання помилок. А отримала - ігнор! 0 реакції. Ніхто з нас зараз і сьогодні не може бути поза політикою. Ніхто з нас не може встати між", - написала Лера.

Але потім на сторінці марки одягу все ж з'явилося пояснення. Так ось бірку "зроблено в Росії" просто назвали помилкою в дистрибуції.

Бренд запевняє, що весь одяг відшивається в Україні та Китаї.

Скріншот (instagram.com/ttswtrs)

Відзначимо, що дану марку одягу обожнюють такі українські знаменитості, як Тіна Кароль і Надя Дорофєєва.

Як ми раніше писали, власниця відомого бренду цукерок назвала українців "дебілоїдами" після гучного скандалу.

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