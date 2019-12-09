Известный российский музыкант назвал пожар в Одессе "показухой" (видео)

Пожар в Одессе уже унес жизни 12 человек, среди которых пожарный, преподаватели и несовершеннолетние студенты колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Из-за трегедии в Одессе приспустили флаги 5 и 6 декабря, а 8 декабря был объявлен днем национального траура.

Но эти события не помешали настоящему фарсу, который разыгрался на этих выходных в ночном клубе Palladium в Одессе. Эпатажный российский видеоблогер, рок и рэп-музыкант,выступающий под псевдонимом Алишер Моргенштерн (Morgenshtern), мало того, что не отменил концерт в городе, но и оскорбил память о погибших.

Алишер Моргенштерн назвал траур из-за пожара в Одессе показухой (фото: соцсети)

Музыкант назвал траур из-за пожара в Одессе, и все что происходит после трагедии в стране, гове**ой показухой.

"Давайте устроим вместо дня траура, день крика, сху*ли пожарных проверок нету в городе", - заявил со сцены музыкант.

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Российский музыкант назвал пожар в Одессе показухой (видео: facebook.com/odessahello)

Алишер Тагирович Валеев - настоящее имя музыканта, он родился в Уфе, сейчас ему 21 год. Видеоклипы Моргенштерна набирают в YouTube по 30 миллионов просмотров.