Известный рок-музыкант написал роман о закулисье украинского шоу-бизнеса

Известный украинский музыкант, лидер группы Фиолет и писатель Сергей Мартынюк написал роман о закулисье украинского шоу-бизнеса.

В книге, которая вышла в издательстве "Фабула", читателя ждет погружение в альтернативную реальность с вымышленными рок-героями и известными звездами.

"Это история успеха, измены, мечтаний, испытаний, депрессий и любви в первом в украинской литературе рок-н-ролльном романе. Что на самом деле происходит по ту сторону сцены? Как рождается музыка и рок-н-ролльные герои? Возможно, истории про звездные взлеты, разбитые сердца с гитарами, реки алкоголя с наркотиками, одержимых фанаток и концертный график нон-стоп - и близко не все? Что если правда о кумирах далека от идеальности глянцевых обложек с ними? Что если самые откровенные романтики - самые заядлые грешники, обреченные на вечную борьбу с бумерангами прошлого? Кем были эти люди, прежде чем стали звездами, и на что они готовы, чтобы удержать завоеванную славу и любовь слушателей?" - говорится в аннотации к книге.

Сам Мартынюк говорит, что в "Рок-н-ролле" есть все то, что хоть раз испытывает музыкант: неконтролируемые страхи перед выпуском нового альбома, зависимость от чужого одобрения.

"Тот, кто никогда не играл в рок-группе, вряд ли поймет, как можно, только отыграв концерт, смертельно переругаться в бусе по дороге до гостиницы, психануть и сорваться в никуда с двумя сотнями баксов в кармане и без ясных перспектив... В прошлом группа "Дерти Лаха" была на взлете, а теперь музыканты болезненно переживают провал последнего альбома. Отсутствие адекватной критики, нежелание признавать собственные ошибки и нереально раздутое эго в момент записи нового альбома достигают критической точки, после которой происходят мистические, порой банальные, а порой и просто смешные истории", - комментирует автор.

Обложка книги "Рок-н-ролл"

Ранее мы писали, что украинские рок-звезды спели про любовь и дружбу разных языках.