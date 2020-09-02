Відомий рок-музикант написав роман про закулісся українського шоу-бізнесу

Відомий український музикант, лідер гурту Фіолет та письменник Сергій Мартинюк написав роман про закулісся українського шоу-бізнесу.

У книзі, яка вийшла друком у видавництві "Фабула", читача чекає занурення у альтернативну реальність з вигаданими рок-героями та знаними зірками.

"Це історія успіху, зради, мрій, випробувань, депресій і любові у першому в українській літературі рок-н-рольному романі. Що насправді відбувається по той бік сцени? Як народжується музика і рок-н-рольні герої? Можливо, історії про зіркові злети, розбиті серця з гітарами, ріки алкоголю з наркотиками, навіжених фанаток та концертний графік нон-стоп - й близько не все? Що як правда про кумирів далека від ідеальності глянцевих обкладинок з ними? Що як найвідвертіші романтики - найзатятіші грішники, приречені на вічну боротьбу з бумерангами минулого? Ким були ці люди, перш ніж стали зірками, і на що вони готові, аби втримати здобуту славу і любов слухачів?" - йдеться у анотації до книги.

Сам Мартинюк каже, що у "Рок-н-ролі" є все те, що хоч раз відчуває музикант: неконтрольовані страхи перед випуском нового альбому, залежність від чужого схвалення.

"Той, хто ніколи не грав у рок-гурті, навряд зрозуміє, як можна, щойно відігравши концерт, смертельно пересваритися в бусі дорогою до готелю, психанути й зірватись в нікуди з двома сотнями баксів у кишені і без ясних перспектив… У минулому гурт "Дерти Лаха" був на злеті, а тепер музиканти болісно переживають провал останнього альбому. Відсутність адекватної критики, небажання визнавати власні помилки і нереально роздуте его в момент запису нового альбому сягають критичної точки, після якої стаються містичні, часом банальні, а часом і просто смішні історії", - коментує автор.

Обкладинка книги "Рок-н-рол"

Раніше ми писали, що українські рок-зірки заспівали про любов і дружбу різними мовами.