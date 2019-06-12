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Знаменитый гитарист "Ляписа Трубецкого" впал в кому

STYLERЖизнь    12.06.2019 - 16:30
Знаменитый гитарист "Ляписа Трубецкого" впал в кому
Гитариста группы "Трубецкой" жестоко избили (Коллаж РБК-Украина)

Музыканты рассказали подробности о здоровье рок-гитариста группы

Гитариста группы "Трубецкой" Руслана "Пана" Владыко жестоко избили в Минске. На данный момент он находится в коме. На официальной странице группы в Facebook появилось сообщение о том, состоятся ли все запланированные концерты.

В сообщении сказано, что Руслан Владыко получил черепно-мозговую травму. Его избили 6 июня в Минске. На данный момент он находится в реанимации, в коме. Музыканты просят всех фанатов группы морально поддержать Владыко и думать о нем только хорошее.

"Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана – неважно, лично или благодаря его творчеству – думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй", - говорится в тексте.

Знаменитый гитарист &quot;Ляписа Трубецкого&quot; впал в кому

Гитарист Руслан Владыко (facebook.com/trubetskoy)

Также указывается, что все заявленные концерты группы состоятся в назначенные дни и время.

"Заявленные концерты группы "Трубецкой" остаются в силе благодаря коллегам-гитаристам, подменяющим нашего Руслана. Спасибо всем неравнодушным!" – отметили музыканты.

Знаменитый гитарист &quot;Ляписа Трубецкого&quot; впал в кому

Скриншот поста (facebook.com/trubetskoy)

"Ляпис Трубецкой" – советская и белорусская панк-рок-группа, которая была создана в 1989 году. В основном составе были: Сергей Михалок, Руслан Владыко, Павел Булатников, Иван Галушко, Денис Стурченко, Влад Сенкевич, Денис Шуров. Группа успешно гастролировала на протяжении 24 лет и записала много альбомов.

В составе "Ляпис Трубецкой" музыканты дали последний концерт в Киеве в августе 2014 года. А 1 сентября группа распалась на два новых проекта – "Трубецкой", в который ушел Павел Булатников, гитарист Руслан Владыко и барабанщик Александр Сторожук. Сергей Михалок вместе с барабанщиком Денисом Шуровым и басистом Денисом Стурченко создали новый проект под названием "Брутто". Однако в 2019 году Сергей Михалок запланировал по Украине большой тур с программой "Ляпис 98".

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