Известный "разрушитель мифов" Хайнеман поддержал Украину и сказал, что делать оккупантам

Свое обращение Хайнеман начал на русском языке, чтобы его поняли те, к кому он обращается.

"Я Джейми Хайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне нужно кое-что сказать: "Русский военный корабль, иди нах*й!" - сказал экс-телеведущий.

После этого он перешел на свой родной английский язык и заявил, что российские солдаты должны уходить из территории Украины и возвращаться домой.

В конце своего обращения "разрушитель мифов" похвалил украинцев за их борьбу с оккупантами, и заявил, что украинцы - молодцы!

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83