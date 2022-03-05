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Відомий "руйнівник міфів" Гайнеман підтримав Україну і сказав, що робити окупантам

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 07:16
Відомий "руйнівник міфів" Гайнеман підтримав Україну і сказав, що робити окупантам Фото: Джеймі Гайнеман підтримав Україну (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Колишній ведучий популярного американського телешоу "Руйнівники міфів" (MythBusters) Джеймі Гайнеман записав відео, в якому він підтримав українців. Також він звернувся і до російських окупантів.

Дане відео опублікував офіційний Twitter-аккаунт України.

Своє звернення Гайнеман почав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він звертається.

"Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене на телебаченні. Мені потрібно дещо сказати: "Русский военный корабль, иди нах*й!" - сказав екстелеведучий.

Після цього він перейшов на свою рідну англійську мову і заявив, що російські солдати повинні йти з території України і повертатися додому.

Наприкінці свого звернення "руйнівник міфів" похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, і заявив, що українці - молодці!

Нагадаємо, популярна сім'я акторів Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги України. Самі актори від себе вже внесли 3 мільйони доларів.

Дана сума піде в AirBnB і Flexports, компаніям, які надають притулок українцям в Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині та Молдові.

Ми також писали про те, що Україну підтримали Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки.

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Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні