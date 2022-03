Відомий "руйнівник міфів" Гайнеман підтримав Україну і сказав, що робити окупантам

Своє звернення Гайнеман почав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він звертається.

"Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене на телебаченні. Мені потрібно дещо сказати: "Русский военный корабль, иди нах*й!" - сказав екстелеведучий.

Після цього він перейшов на свою рідну англійську мову і заявив, що російські солдати повинні йти з території України і повертатися додому.

Наприкінці свого звернення "руйнівник міфів" похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, і заявив, що українці - молодці!

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83