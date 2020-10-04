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Известный японский дизайнер скончался от коронавируса

Воскресенье 04 октября 2020 19:44
Известный японский дизайнер скончался от коронавируса
Кензо Такада (фото: instagram.com/kenzotakada_official)
Автор: Роман Мирончук

Дизайне и модельер Кензо Такада умер от COVID-19

Кензо Такада, известный японский дизайнер и модельер, а также основатель бренда Kenzo, скончался 4 октября от осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

Дизайнер умер в больнице в больнице США. Ему был 81 год. Об этом сообщает La Repubblica, ссылаясь на его пресс-секретаря.

По данным СМИ, Кензо Такада страдал тяжелыми симптомами COVID-19. Его близкие пока не подтвердили эту информацию.

Кензо родился в японской префектуре Хиого в 1939 году. Он был пятым из семи детей в семье. В Токио он закончил один из самых респектабельных колледжей моды Бунка Гакуэн.

В 1965 году Кензо переехал в Париж, где посетил показы мод Cardin, Dior, Chanel и сотрудничал, в частности, с модным домом Feraud и журналом Jardin des Mode.

Известный японский дизайнер скончался от коронавируса

Кензо Такада (фото: instagram.com/kenzotakada_official)

В 1970 году он открыл бутик Jungle Jap, свой первый магазин в Вилле Люмьер, и создал свой собственный бренд Kenzo. Он объединил в своих творениях формы и дизайн, заимствованные из японских традиций с европейским стилем и культурой мегаполисов, таких как Нью-Йорк.

Kenzo интерпретировал "силу цветов" с помощью принтов в виде джунглей и отсылки к символизму природы, революционизируя вкус 70-х и 80-х годов. В 1977 году к коллекциям для женщин и мужчин добавилась и одежда для детей, а с 1988 года - линия духов.

С 1980 года бренд Kenzo превратился в компанию, которую в 1993 году приобрел Бернар Арно - французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Напомним, умер известный украинский врач, который боролся с COVID-19 на передовой.

Ранее умер легендарный футболист "Шахтера" Сергей Ателькин.

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