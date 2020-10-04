Відомий японський дизайнер помер від коронавірусу

Кензо Такада (фото: instagram.com/kenzotakada_official)

Дизайні і модельєр Кензо Такада помер від COVID-19

Кензо Такада, відомий японський дизайнер і модельєр, а також засновник бренду Kenzo, помер 4 жовтня від ускладнень, які були викликані коронавірусною інфекцією.

Дизайнер в лікарні помер у лікарні США. Йому був 81 рік. Про це повідомляє La Repubblica, посилаючись на його прес-секретаря.

За даними ЗМІ, Кензо Такада страждав важкими симптомами COVID-19. Його близькі поки не підтвердили цю інформацію.

Кензо народився в японській префектурі Хіого в 1939 році. Він був п'ятим з семи дітей у сім'ї. У Токіо він закінчив один із найбільш респектабельних коледжів моди Бунка Гакуэн.

У 1965 році Кензо переїхав у Париж, де відвідав покази мод Cardin, Dior, Chanel і співпрацював, зокрема, з модним будинком Feraud і журналом Jardin des Mode.

Кензо Такада (фото: instagram.com/kenzotakada_official)

У 1970 році він відкрив бутік Jungle Jap, свій перший магазин у Віллі Люм'єр, і створив свій власний бренд Kenzo. Він об'єднав у своїх творіннях форми і дизайн, запозичені з японських традицій з європейським стилем і культурою мегаполісів, таких як Нью-Йорк.

Kenzo інтерпретував "силу квітів" з допомогою принтів у вигляді джунглів і відсилання до символізму природи, що стало революцією у 70-х і 80-х роках. В 1977 році до колекцій для жінок і чоловіків додався і одяг для дітей, а з 1988 року - лінія парфумів.

З 1980 року бренд Kenzo перетворився в компанію, яку в 1993 році придбав Бернар Арно - французький бізнесмен-мільярдер, президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Нагадаємо, помер відомий український лікар, який боровся з COVID-19 на передовій.

Раніше помер легендарний футболіст "Шахтаря" Сергій Ателькін.