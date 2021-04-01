Известный поэт-песенник обвинил "Голос країни" в жадности и требует компенсацию

В чем суть скандала на "Голосі країни"

Автору многих известных украинских хитов показалась возмутительной ситуация, когда его проигнорировали, указав автором песен Олега Собчака (лидера группы "С.К.А.Й"), хотя он не имеет отношения к написанию хита. Олег - лишь исполнитель, который записал с Гайтаной совместный трек и снялся в клипе.

Сергей Лазо направил телеканалу 1+1 открытое письмо, в котором выразил свое возмущение и требует моральной компенсации за нарушения авторских прав.

Текст открытого письма от Сергея Лазо

"Голос страны" - одна из немногих телепередач, за которой я слежу. Не буду анализировать ее сильные и слабые стороны, речь сейчас о другом: нарушение авторского права. Не буду перечислять, сколько раз мои песни "Ти подобаєшся мені", "Ні обіцянок, ні пробачень" оглашались песнями Виктора Павлика, хотя иногда в титрах и указывалось имя настоящего автора. Последняя программа (28.03.21) добила окончательно: авторами песни "Не йди" были указаны Гайтана и Олег Собчак.

По Гайтане нет вопросов, она действительно является автором музыки. А причем здесь Олег? Он хороший музыкант, и я уверен, очень удивился, увидев себя в титрах, потому что никакого авторского отношения к песне не имеет. Песня вышла из моего текста, а солиста группы "С.К.А.Й" заявили автором пожалуй только потому, что он спел "Не йди" в клипе с Гайтаной (...)

Что это: непрофессионализм, неуважение? Откуда эта жадная напыщенность, которая превращает творческого человека в нищего, который постоянно должен доказывать свое право на собственные произведения и на те копейки с барского стола исполнителей, деятелей радио и телеэфиров?

Требую моральной и материальной компенсации. Телефон мой у вас есть.

С. Лазо, автор, заслуженный деятель искусств Украины".

Чем известен Сергей Лазо

Сергей Лазо является признанным украинским поэтом-песенником, автором таких хитов, как "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ти подобаєшся мені", "Афіни-Київ-Істанбул", "Вперше", "Не йди".

Он писал тексты для песен Таисии Повалий, Виктора Павлика, Гайтаны, группы "С.К.А.Й".

Отметим, что в версии, которую выложили после эфира в интернет, Сергея Лазо уже указали, как автора.

Анна Гадомич и Александр Беляк - Не йди