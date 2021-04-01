Известный поэт-песенник обвинил "Голос країни" в жадности и требует компенсацию

Известный Украинский поэт-песенник Сергей Лазо обвинил проект "Голос країни" в жадности, тщеславия и неуважении. Дело в том, что в последнем 10 выпуске от 28 марта Анна Гадомич и Александр Беляк исполнили песню "Не йди" певицы Гайтаны, однако не указали поэта, как автора слов.
Об этом пишет galas.te.ua.
Автору многих известных украинских хитов показалась возмутительной ситуация, когда его проигнорировали, указав автором песен Олега Собчака (лидера группы "С.К.А.Й"), хотя он не имеет отношения к написанию хита. Олег - лишь исполнитель, который записал с Гайтаной совместный трек и снялся в клипе.
Сергей Лазо направил телеканалу 1+1 открытое письмо, в котором выразил свое возмущение и требует моральной компенсации за нарушения авторских прав.
"Голос страны" - одна из немногих телепередач, за которой я слежу. Не буду анализировать ее сильные и слабые стороны, речь сейчас о другом: нарушение авторского права. Не буду перечислять, сколько раз мои песни "Ти подобаєшся мені", "Ні обіцянок, ні пробачень" оглашались песнями Виктора Павлика, хотя иногда в титрах и указывалось имя настоящего автора. Последняя программа (28.03.21) добила окончательно: авторами песни "Не йди" были указаны Гайтана и Олег Собчак.
По Гайтане нет вопросов, она действительно является автором музыки. А причем здесь Олег? Он хороший музыкант, и я уверен, очень удивился, увидев себя в титрах, потому что никакого авторского отношения к песне не имеет. Песня вышла из моего текста, а солиста группы "С.К.А.Й" заявили автором пожалуй только потому, что он спел "Не йди" в клипе с Гайтаной (...)
Что это: непрофессионализм, неуважение? Откуда эта жадная напыщенность, которая превращает творческого человека в нищего, который постоянно должен доказывать свое право на собственные произведения и на те копейки с барского стола исполнителей, деятелей радио и телеэфиров?
Требую моральной и материальной компенсации. Телефон мой у вас есть.
С. Лазо, автор, заслуженный деятель искусств Украины".
Сергей Лазо является признанным украинским поэтом-песенником, автором таких хитов, как "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ти подобаєшся мені", "Афіни-Київ-Істанбул", "Вперше", "Не йди".
Он писал тексты для песен Таисии Повалий, Виктора Павлика, Гайтаны, группы "С.К.А.Й".
Отметим, что в версии, которую выложили после эфира в интернет, Сергея Лазо уже указали, как автора.
Анна Гадомич и Александр Беляк - Не йди
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