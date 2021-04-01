Відомий поет-пісняр звинуватив "Голос країни" в жадібності і вимагає компенсацію

В чому суть скандалу на "Голосі країни"

Авторові багатьох відомих українських хітів видалася обурливою ситуація, коли його проігнорували, вказавши автором пісень Олега Собчака (лідера гурту "С.К.А.Й"), хоча він не має відношення до написання хіта. Олег - лише виконавець, який записав з Гайтаною спільний трек і знявся у кліпі.

Сергій Лазо надіслав телеканалові 1+1 відкритого листа, в якому висловив своє обурення і вимагає моральної компенсації через порушення авторських прав.

Текст відкритого листа від Сергія Лазо

"Голос країни" - одна з небагатьох телепрограм, за якою я стежу. Не буду аналізувати її сильні та слабкі сторони, мова зараз про інше: порушення авторського права. Не буду перераховувати, скільки разів мої пісні "Ти подобаєшся мені", "Ні обіцянок, ні пробачень" оголошувалися піснями Віктора Павліка, хоча інколи в титрах і вказувалося ім'я справжнього автора. Остання програма (28.03.21) добила остаточно: авторами пісні "Не йди" були зазначені Гайтана та Олег Собчак.

Щодо Гайтани нема питань, вона дійсно є автором музики. А до чого тут Олег? Він добрий музикант, і я певен, дуже здивувався, побачивши себе у титрах, бо ніякого авторського відношення до пісні не має. Пісня вийшла з мого тексту, а соліста групи "С.К.А.Й" заявили автором мабуть тільки тому, що він заспівав "Не йди" у кліпі з Гайтаною (...)

Що це: непрофесійність, неповага? Звідки ця жадібна пихатість, яка перетворює творчу людину на жебрака, який постійно має доводити своє право на власні твори і на ті копійки з барського столу виконавців, дільців радіо і телеефірів?

Вимагаю моральної та матеріальної компенсації. Телефон мій маєте.

С. Лазо, автор, заслужений діяч мистецтв України".

Чим відомий Сергій Лазо

Сергій Лазо є визнаним українським поетом-піснярем, автором таких хітів, як "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ти подобаєшся мені", "Афіни-Київ-Істанбул", "Вперше", "Не йди".

Він писав тексти для пісень Таїсії Повалій, Віктора Павлика, Гайтани, гурту "С.К.А.Й".

Зазначимо, що у версії пісні, яку виклали після ефіру в інтернет, Сергія Лазо вже вказали, як автора.

Ганна Гадомич і Олександр Біляк - Не йди