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Известный певец сообщил, о чем больше всего сожалеют россияне

STYLERПерсоны    03.01.2020 - 16:56
Известный певец сообщил, о чем больше всего сожалеют россияне
Алексей Кортнев (фото: facebook com. Алексей-Кортнев)

Алексей Кортнев прокомментировал политическую ситуации России и Украины

Алексей Кортнев назвал разрыв России с Украиной очень болезненным для самих россиян. По мнению лидера группы "Несчастный случай", Россия еще долго будет переживать этот репутационный удар. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию "Крым.Реалии".

"Думаю, главным событием прошедших десяти лет для России и для ее населения был разрыв с Украиной. И это самая мучительная, самая обсуждаемая тема, к сожалению, полностью негативная. Но думаю, что она затмевает все остальное – и допинговый скандал, и сочинскую Олимпиаду, и прочее. Потому что это действительно и репутационный, и экономический, и политический удар, который наша страна будет переживать еще долгие десятилетия, скорее всего", - сказал Кортнев.

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Также артист рассказал, что для него является главным разочарованием прошедших десяти лет. Он считает, что это президент РФ Владимир Путин.

"Главным разочарованием я бы назвал того же самого человека, а именно Владимир Путина. Потому что еще десять лет назад, наверное, у многих, особенно у поклонников его, были надежды на то, что наша страна будет все-таки экономически и политически как-то развиваться. Что мы придем к 2020 году с другими результатами, конечно. А сейчас мы наблюдаем экономику в развале, испорченные напрочь отношения со всем цивилизованным миром", - подитожил Кортнев.

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