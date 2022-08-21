Известный кулинар представил простой рецепт гуакамоле: потрясающая закуска

Вам понадобятся

1 шт авокадо сорта Хаас

1/3 лайма для сока или 1/4 лимона

1 ст. л. белого или зеленого или красного лука

1/3 спелого томата или 2-3 томата черри

половина пучка кинзы

хорошая щепотка соли

перец острый зеленый - халапеньо

1 ст. л. масла

Пошаговый рецепт приготовления

Мелко порубите лук и хорошенько полейте его соком лайма или лимона. Пусть замаринуется, потому что лук не сладкий, а остренький.

Порежьте мелко томаты и посектие листья кинзы. Измельчите острый перец.

Разрежьте авокадо пополам, воткните нож в косточку и вытащите ее проворачивая нож. Далее мягкую часть выньте ложкой и перемните вилкой. Все размешайте, посолите и добавьте масло.

Далее пробуйте гуакамоле. Возможно, нужно добавить сока лайма или лимона. Вкус должен быть насыщенным, достаточно соленым, немного острым и приятно освежающим кислым. Кислота нужна, чтобы авокадо не темнело быстро, и по вкусу - традиционно в балансе.

⠀

Есть гуакамоле можно как отдельную закуску. Традиционно с начос – это такие особые чипсы из кукурузы. Также можно добавлять в качестве части салата или сочный соус вместо масла или заправки. Очень вкусно на тостах с яйцами и лососем.

Рецепт гуакамоле от Ярославского (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)