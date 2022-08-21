Известный кулинар представил простой рецепт гуакамоле: потрясающая закуска

Гуакамоле - это популярная закуска из авокадо. Ее приготовить очень просто.
Рецептом поделился известный украинский кулинар Владимир Ярославский.
Мелко порубите лук и хорошенько полейте его соком лайма или лимона. Пусть замаринуется, потому что лук не сладкий, а остренький.
Порежьте мелко томаты и посектие листья кинзы. Измельчите острый перец.
Разрежьте авокадо пополам, воткните нож в косточку и вытащите ее проворачивая нож. Далее мягкую часть выньте ложкой и перемните вилкой. Все размешайте, посолите и добавьте масло.
Далее пробуйте гуакамоле. Возможно, нужно добавить сока лайма или лимона. Вкус должен быть насыщенным, достаточно соленым, немного острым и приятно освежающим кислым. Кислота нужна, чтобы авокадо не темнело быстро, и по вкусу - традиционно в балансе.
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Есть гуакамоле можно как отдельную закуску. Традиционно с начос – это такие особые чипсы из кукурузы. Также можно добавлять в качестве части салата или сочный соус вместо масла или заправки. Очень вкусно на тостах с яйцами и лососем.
Напомним, что ученые выяснили, что будет с организмом, если съедать один авокадо каждый день.
Ранее сообщалось, что авокадо входит в список продуктов, которыми можно заменить дорогие и полезные аналоги.