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Відомий кулінар представив простий рецепт гуакамоле: приголомшлива закуска

Фото: Як приготувати гуакамоле (pixabay.com)
Автор: Styler

Гуакамоле – це популярна закуска з авокадо. Її приготувати дуже легко.

Рецептом поділився відомий український кулінар Володимир Ярославський.

Вам знадобляться

  • 1 шт авокадо сорту Хаас
  • 1/3 лайма для соку або 1/4 лимона
  • 1 ст. л. білої або зеленої або червоної цибулі
  • 1/3 стиглого томату або 2-3 томати черрі
  • половина пучка кінзи
  • хороша щіпка солі
  • перець гострий зелений – халапеньо
  • 1 ст. л. олії

Покроковий рецепт приготування

Дрібно порубайте цибулю і добре полийте її соком лайма чи лимона. Нехай замаринується, бо цибуля не солодка, а гостренька.

Поріжте дрібно томати та посічення листя кінзи. Подрібніть гострий перець.

Розріжте авокадо навпіл, застроміть ніж у кісточку і витягніть її провертаючи ніж. Далі м'яку частину вийміть ложкою та перемніть вилкою. Все розмішайте, посоліть і додайте олію.

Далі спробуйте гуакамоле. Можливо, потрібно додати соку лайма чи лимона. Смак має бути насиченим, досить солоним, трохи гострим і приємно освіжаючим кислим. Кислота потрібна, щоб авокадо не темніло швидко, і до смаку - традиційно в балансі.

Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Зазвичай з начос – це такі спеціальні чіпси з кукурудзи. Також можна додавати як частину салату або соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно на тостах з яйцями та лососем.

Рецепт гуакамоле від Ярославського (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

Нагадаємо, що вчені з'ясували, що буде з організмом, якщо з'їдати один авокадо щодня.

Раніше повідомлялося, що авокадо входить до списку продуктів, якими можна замінити дорогі та корисні аналоги.

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