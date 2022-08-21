Відомий кулінар представив простий рецепт гуакамоле: приголомшлива закуска

Вам знадобляться

1 шт авокадо сорту Хаас

1/3 лайма для соку або 1/4 лимона

1 ст. л. білої або зеленої або червоної цибулі

1/3 стиглого томату або 2-3 томати черрі

половина пучка кінзи

хороша щіпка солі

перець гострий зелений – халапеньо

1 ст. л. олії

Покроковий рецепт приготування

Дрібно порубайте цибулю і добре полийте її соком лайма чи лимона. Нехай замаринується, бо цибуля не солодка, а гостренька.

Поріжте дрібно томати та посічення листя кінзи. Подрібніть гострий перець.

Розріжте авокадо навпіл, застроміть ніж у кісточку і витягніть її провертаючи ніж. Далі м'яку частину вийміть ложкою та перемніть вилкою. Все розмішайте, посоліть і додайте олію.

Далі спробуйте гуакамоле. Можливо, потрібно додати соку лайма чи лимона. Смак має бути насиченим, досить солоним, трохи гострим і приємно освіжаючим кислим. Кислота потрібна, щоб авокадо не темніло швидко, і до смаку - традиційно в балансі.

Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Зазвичай з начос – це такі спеціальні чіпси з кукурудзи. Також можна додавати як частину салату або соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно на тостах з яйцями та лососем.

Рецепт гуакамоле від Ярославського (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)