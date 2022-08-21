Відомий кулінар представив простий рецепт гуакамоле: приголомшлива закуска
Гуакамоле – це популярна закуска з авокадо. Її приготувати дуже легко.
Рецептом поділився відомий український кулінар Володимир Ярославський.
Вам знадобляться
- 1 шт авокадо сорту Хаас
- 1/3 лайма для соку або 1/4 лимона
- 1 ст. л. білої або зеленої або червоної цибулі
- 1/3 стиглого томату або 2-3 томати черрі
- половина пучка кінзи
- хороша щіпка солі
- перець гострий зелений – халапеньо
- 1 ст. л. олії
Покроковий рецепт приготування
Дрібно порубайте цибулю і добре полийте її соком лайма чи лимона. Нехай замаринується, бо цибуля не солодка, а гостренька.
Поріжте дрібно томати та посічення листя кінзи. Подрібніть гострий перець.
Розріжте авокадо навпіл, застроміть ніж у кісточку і витягніть її провертаючи ніж. Далі м'яку частину вийміть ложкою та перемніть вилкою. Все розмішайте, посоліть і додайте олію.
Далі спробуйте гуакамоле. Можливо, потрібно додати соку лайма чи лимона. Смак має бути насиченим, досить солоним, трохи гострим і приємно освіжаючим кислим. Кислота потрібна, щоб авокадо не темніло швидко, і до смаку - традиційно в балансі.
Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Зазвичай з начос – це такі спеціальні чіпси з кукурудзи. Також можна додавати як частину салату або соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно на тостах з яйцями та лососем.
Рецепт гуакамоле від Ярославського (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)
Нагадаємо, що вчені з'ясували, що буде з організмом, якщо з'їдати один авокадо щодня.
Раніше повідомлялося, що авокадо входить до списку продуктів, якими можна замінити дорогі та корисні аналоги.