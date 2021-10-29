Известный актер, который играет парамедика, спас девушке жизнь в киевском метро

"Однажды мы снимали сцену, в которой больного нужно было поставить в положение Тренделенбурга – когда тело человека лежит на спине под наклоном 15-45 градусов таким образом, что таз расположен выше головы. А на следующий день вечером из одной из станций метро выходила пара, и вдруг девушке стало плохо – она начала млеть и опускаться на землю", - рассказал Лефор.

Он признался, что не смог стоять в стороне и кинулся на помощь пострадавшей.

"Конечно, стоять в стороне я не мог – сразу подбежал к ней и проверил пульс. Девушка была в сознании, и первое, что мне пришло в голову, это положение Тренделенбурга. Оно как раз улучшает кровоснабжение головного мозга. Говорю: "Положите ее в положение Тренделенбурга и умойте лицо водой!" - скомандовал артист.

На него все присутствующие потом смотрели как на спасителя, так как он смог помочь девушке.

"И пока ее парень бегал за водой, я стоял, держа ноги девушки выше головы. Вскоре ее умыли, ей стало легче, и они ушли. Помню, тогда на меня смотрели, как на спасателя года. Хорошо, что по привычке не кричал: "Несите дефибриллятор!" (улыбается – ред.), - добавил Лефор.

Фото: Сергей Лефор