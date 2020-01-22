Известную фармкомпанию обвинили в многолетнем подкупе врачей: что известно

Словенскую фармацевтическую компанию KRKA обвинили в том, что она более 10 лет занималась подкупом врачей в Румынии. Об этом сообщает издание Delo со ссылкой на международное расследование журналистов.

В частности, по данным журналистов, компания, которая является одним из трех лидеров рынка генериков в Румынии, на постоянной основе выплачивала врачам определенные суммы и компенсировала отпуск. В обмен на это медики выписывали пациентам препарат Bilobil на основе растения гинкго билоба.

"Врачи получали около 10% от стоимости выписанных рецептов. Благодаря такой схеме KRKA резко повысила продажи, а государство закупало препараты компании на сумму несколько миллионов евро в год. Авторы расследования отмечают, что государственные деньги тратились в том числе на Bilobil, реимбурсацию которого многие эксперты считали неоправданной. Кроме того, препарат назначали даже тем пациентам, которым он не требовался для лечения", - пишет Delo.

По данным расследования, KRKA вела учет по каждому врачу, который соглашался сотрудничать с ней. Кроме самого "поощрения", в документах прописывались сроки, за которые медик должен был выписать определенное количество генериков. Компания распределяла медиков на несколько категорий в зависимости от их потенциала и лояльности к компании.

"В документах также есть колонки "Аванс", в которых указывается, получил ли врач авансовый платеж. Это могли быть деньги за выступление на профильном конгрессе, праздничные поездки или другие выплаты. В одной из таблиц есть данные о владелице известной частной клиники в Бухаресте Ионе Водэ. В 2010 году она пообещала до конца года назначать пациентам не менее 200 упаковок Bilobil ежемесячно в обмен на получение аванса", - говорится в расследовании.

По данным журналистов, компания KRKA владела информацией о том, какое количество препаратов на основе гинкго билоба может назначить каждый врач, и какого производителя будут эти препараты. Такие данные фармкомпания получала от Национальной службы медицинского страхования, благодаря чему связывалась напрямую с врачами.

Напомним, это не первый коррупционный скандал, в котором фигурирует компания KRKA. В 2014 году Еврокомиссия оштрафовала на 427,7 млн евро несколько фармацевтических компаний, уличенных в монопольном сговоре. По данным Еврокомиссии, компании KRKA, Lupin, Teva, Matrix и Niche/Unichem договорились с французским фармгигантом Servier. Участники сделки пообещали подождать с выпуском своих генерических препаратов от давления, которые конкурировали бы с оригинальным препаратом "Периндоприл". В итоге KRKA заплатила 10 млн евро штрафа.