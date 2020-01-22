Відому фармкомпанію звинуватили у багаторічному підкупі лікарів: що відомо

Словенську фармацевтичну компанію KRKA звинуватили в тому, що вона більше 10 років займалася підкупом лікарів в Румунії. Про це повідомляє видання Delo з посиланням на міжнародне розслідування журналістів.

Зокрема, за даними журналістів, компанія, яка є одним з трьох лідерів ринку генериків в Румунії, на постійній основі виплачувала лікарям певні суми і компенсувала відпустку. В обмін на це медики виписували пацієнтам препарат Bilobil на основі рослини гінкго білоба.

"Лікарі отримували близько 10% від вартості виписаних рецептів. Завдяки такій схемі KRKA різко підвищила продажу, а держава закуповувало препарати компанії на суму кілька мільйонів євро в рік. Автори розслідування зазначають, що державні гроші витрачалися в тому числі на Bilobil, реімбурсацію якого багато експертів вважали невиправданої. Крім того, препарат призначали навіть тим пацієнтам, яким він не був потрібний для лікування", - пише Delo.

За даними розслідування, KRKA вела облік по кожному лікарю, який погоджувався співпрацювати з нею. Крім самого "заохочення", в документах прописувалися терміни, за які медик повинен був виписати певну кількість генериків. Компанія розподіляла медиків на кілька категорій залежно від їх потенціалу і лояльності до компанії.

"У документах також є колонки "Аванс", в яких вказується, отримав лікар авансовий платіж. Це могли бути гроші за виступ на профільному конгресі, святкові поїздки або інші виплати. В одній з таблиць є дані про власниці відомої приватної клініки в Бухаресті Воде Йони. У 2010 році вона пообіцяла до кінця року призначати пацієнтам не менше 200 упаковок Bilobil щомісяця в обмін на отримання авансу", - йдеться в розслідуванні.

За даними журналістів, компанія KRKA володіла інформацією про те, яка кількість препаратів на основі гінкго білоба може призначити кожен лікар, і якого виробника будуть ці препарати. Такі дані фармкомпанія отримувала від Національної служби медичного страхування, завдяки чому пов'язувалася безпосередньо з лікарями.

Нагадаємо, це не перший корупційний скандал, в якому фігурує компанія KRKA. У 2014 році Єврокомісія оштрафувала на 427,7 млн євро декілька фармацевтичних компаній, викритих у монопольній змові. За даними Єврокомісії, компанії KRKA, Lupin, Teva, Matrix і Niche/Unichem домовилися з французьким фармгигантом Servier. Учасники угоди пообіцяли почекати з випуском своїх генеричних препаратів від тиску, які конкурували б з оригінальним препаратом "Периндоприл". У підсумку KRKA заплатила 10 млн євро штрафу.