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У Анастасии Заворотнюк заподозрили рак мозга: она отменила все спектакли

STYLERПерсоны    23.08.2019 - 15:32
У Анастасии Заворотнюк заподозрили рак мозга: она отменила все спектакли
Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк перестала посещать все светские мероприятия

Анастасия Заворотнюк - российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" имеет проблемы со здоровьем. По крайней мере так считают в СМИ, где сообщили, что у артистки рак мозга и поэтому она отменила все спектакли со своим участием.

По информации издания, "Дни.ру" со ссылкой на журнал "Тайны звезд", спровоцировать онкозаболевание могла процедура ЭКО, на которую, по слухам, 48-летняя актриса решилась, чтобы родить ребенка от любимого мужа. Как известно, в 2018 году артистка подарила мужу дочь Милу.

Отмечается, что преданные фанаты в Ереване разглядели у актрисы шрам на шее.

"Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", — сообщает издание, ссылаясь на медика.

У Анастасии Заворотнюк заподозрили рак мозга: она отменила все спектакли

Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com AZavorotnyuk)

Также сообщается, что кроме отмененных концертов, актриса занялась визой в США для себя и детей. Поклонники думают, что, скорее всего, Заворотнюк хочет лечиться в Америке.

Пресс-служба актрисы прокомментировала слухи о якобы раковой опухоли у Анастасии.

"Ребята оформляют документы. Петя (муж актрисы) же американец, вот и девочкам гражданство оформляет", — сообщил агент актрисы.

Напомним, что актриса после развода с первым мужем Дмитрием Стрюковым уже 11 лет счастлива в отношениях с Петром Чернышевым.

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Кстати, в Кривом Роге мужчина похитил коробку с пожертвованиями на лечение онкобольной девочки Киры Короид, которую спасают всем городом.

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