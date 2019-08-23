У Анастасії Заворотнюк запідозрили рак мозку: вона скасувала всі вистави

Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк перестала відвідувати всі світські заходи

Анастасія Заворотнюк - російська актриса і зірка серіалу "Моя прекрасна няня" має проблеми зі здоров'ям. Принаймні так вважають в ЗМІ, де повідомили, що у артистки рак мозку і тому вона скасувала всі вистави зі своєю участю.

Заі нформацією видання, "Дні.ру" з посиланням на журнал "Таємниці зірок", спровокувати онкозахворювання могла процедура ЕКО, на яку, за чутками, 48-річна актриса зважилася, щоб народити дитину від коханого чоловіка. Як відомо, в 2018 році артистка подарувала чоловікові дочку Мілу.

Наголошується, що віддані фанати в Єревані розгледіли у актриси шрам на шиї.

"Дуже схоже на слід від біопсії загрудинних вузлів. За грудину лізуть, щоб виключити лімфосаркому або лімфогрануломатоз — різновиду раку крові. Тобто колеги шукали джерело пухлини", — повідомляє видання, посилаючись на медика.

Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com AZavorotnyuk)

Також повідомляється, що крім скасованих концертів, актриса зайнялася візою до США для себе і дітей. Шанувальники думають, що, швидше за все, Заворотнюк хоче лікуватися в Америці.

Прес-служба акторки прокоментувала чутки про нібито ракову пухлину у Анастасії.

"Вони оформляють документи. Петя (чоловік актриси) ж американець, ось і дівчаткам громадянство оформляє", — повідомив агент актриси.

Нагадаємо, що актриса після розлучення з першим чоловіком Дмитром Стрюковим вже 11 років щаслива у стосунках з Петром Чернишовим.

Читайте також, як у Києві викрили лікарів на вимаганні хабарів у онкохворих пацієнтів.

До речі, у Кривому Розі чоловік викрав коробку з пожертвами на лікування онкохворої дівчинки Кіри Короїд, яку рятують усім містом.