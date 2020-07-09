На украинском курорте на туристов нападают морские блохи: вот как они жутко кусают

На Азовском море отдыхающим портят отдых морские блохи, которые больно кусают. После их укусов человек ощущает боль и жжение, это немного похоже на последствия после крапивы. Украинцы жалуются на ракооборазных в Кирилловке и Молочном лимане.

Последствия укусов показала на странице в Facebook ВЕЛО-Мелитополь Виктория Митина. Она пожаловалась, что после купания в море ее искусали блохи и опубликовала фото.

"Это я вчера после моря. Утром сошло, Слава Богу", - написала Виктория.

Укусы морских блох (фото: facebook.com/groups/velo.melitopol)

В комментариях украинцы отметили, что эти морские обитатели похожи на маленьких креветок, они жалят, но на утро укусы пропадают.

Я лично укусов сильно не ощущал. Был просто зуд и жжение. И следы как от крапивы на теле. К утру исчезло все к счастью.

Медузы и блохи - это из-за осолонения моря. Реки стали меньше воды пресной сбрасывать. Как итог соленость стала выше. И поэтому, кстати стало меньше бычка.

Ну, это видать, у каждого реакция разная. Как на укус пчел, кого то раздувает, а кто-то просто почешется. В статье вон, советуют антигистаминные, значит явно аллергическая реакция...

Напомним, что морская блоха, относящаяся к отряду бокоплавов, считается одним из самых распространенных плотоядных ракообразных. В основном они обитают в северо-восточной части Атлантического океана, однако встречаются и в других водах практически по всему миру, в том числе и в Черном море.

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте отдыхающих атакуют морские блохи.