На известном украинском курорте пронесся ураган: это армагедон!

На одном из самых популярных украинских курортов - Бердянске 4 июля пронесся мощный ураган. Непогода валила деревья, а на море образовался шторм.
Об этом можно судить из видео, опубликованного на YouTube.
На кадрах видно грозу и шквальный ветер, который чуть ли не вырывает деревья из земли. На Азовском море такого ненастья не видели давно.
"Ураган в Бердянске. Бердянская коса", - подписал видео автор.
В Бердянске пронесся ураган
В комментариях украинцы отметили, что в Бердянске давно такого ливня не видели, это было похоже на армагедон.
По прогнозу синоптиков, 5 июля в Украине будет со шквалами и грозами, а уже к концу недели в страну придет изнурительная жара.
Как мы писали ранее, в воскресенье, 4 июля, Киев и область накрыли ливни с грозами. Кроме того, поднялся штормовой ветер.