На известном украинском курорте пронесся ураган: это армагедон!

На кадрах видно грозу и шквальный ветер, который чуть ли не вырывает деревья из земли. На Азовском море такого ненастья не видели давно.

"Ураган в Бердянске. Бердянская коса", - подписал видео автор.

В Бердянске пронесся ураган

В комментариях украинцы отметили, что в Бердянске давно такого ливня не видели, это было похоже на армагедон.

Знатный ливень. И ветерок ничего так.

Это армагеддон!! Сама там нахожусь, очень страшно...Фильм "Послезавтра" в реальности.

Смотрела как раз в окно, давно такого ливня не видела.

Ого, как природа свирепствует.

Ого, вот это ураган, и ветер сильный был, надеюсь никто не пострадал.

Это страшная атмосфера. Я желаю вам безопасности.

С ума сойти! Может этой планете таки уже надел "человек разумный"?

Что говорят синоптики

По прогнозу синоптиков, 5 июля в Украине будет со шквалами и грозами, а уже к концу недели в страну придет изнурительная жара.