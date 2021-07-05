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На відомому українському курорті пронісся ураган: це армагедон!

Автор: Людмила Жукова

На одному з найпопулярніших українських курортів - Бердянську 4 липня пронісся потужний ураган. Негода валила дерева, а на морі утворився шторм.

Про це можна судити з відео, опублікованого на YouTube.

На кадрах видно грозу і шквальний вітер, який мало не вириває дерева з землі. На Азовському морі такої негоди не бачили давно.

"Ураган у Бердянську. Бердянська коса", - підписав відео автор.

У Бердянську пронісся ураган

У коментарях українці відзначили, що в Бердянську давно такої зливи не бачили, це було схоже на армагедон.

  • Знатна злива. І вітерець нічого так.
  • Це армагеддон!! Сама там перебуваю, дуже страшно...Фільм "Післязавтра" в реальності.
  • Дивилася якраз у вікно, давно такої зливи не бачила.
  • Ого, як природа лютує.
  • Ого, ось це ураган, і вітер сильний був, сподіваюся ніхто не постраждав.
  • Це страшна атмосфера. Я бажаю Вам безпеки.
  • З глузду з'їхати! Може цій планеті таки вже надів "людина розумна"?

Що кажуть синоптики

За прогнозом синоптиків, 5 липня в Україні буде зі шквалами і грозами, а вже до кінця тижня в країну прийде виснажлива спека.

Як ми писали раніше, в неділю, 4 липня, Київ і область накрили зливи з грозами. Крім того, піднявся штормовий вітер.

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Бердянськ