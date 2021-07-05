На відомому українському курорті пронісся ураган: це армагедон!

На кадрах видно грозу і шквальний вітер, який мало не вириває дерева з землі. На Азовському морі такої негоди не бачили давно.

"Ураган у Бердянську. Бердянська коса", - підписав відео автор.

У Бердянську пронісся ураган

У коментарях українці відзначили, що в Бердянську давно такої зливи не бачили, це було схоже на армагедон.

Знатна злива. І вітерець нічого так.

Це армагеддон!! Сама там перебуваю, дуже страшно...Фільм "Післязавтра" в реальності.

Дивилася якраз у вікно, давно такої зливи не бачила.

Ого, як природа лютує.

Ого, ось це ураган, і вітер сильний був, сподіваюся ніхто не постраждав.

Це страшна атмосфера. Я бажаю Вам безпеки.

З глузду з'їхати! Може цій планеті таки вже надів "людина розумна"?

Що кажуть синоптики

За прогнозом синоптиків, 5 липня в Україні буде зі шквалами і грозами, а вже до кінця тижня в країну прийде виснажлива спека.