На відомому українському курорті пронісся ураган: це армагедон!

На одному з найпопулярніших українських курортів - Бердянську 4 липня пронісся потужний ураган. Негода валила дерева, а на морі утворився шторм.
Про це можна судити з відео, опублікованого на YouTube.
На кадрах видно грозу і шквальний вітер, який мало не вириває дерева з землі. На Азовському морі такої негоди не бачили давно.
"Ураган у Бердянську. Бердянська коса", - підписав відео автор.
У Бердянську пронісся ураган
У коментарях українці відзначили, що в Бердянську давно такої зливи не бачили, це було схоже на армагедон.
За прогнозом синоптиків, 5 липня в Україні буде зі шквалами і грозами, а вже до кінця тижня в країну прийде виснажлива спека.
Як ми писали раніше, в неділю, 4 липня, Київ і область накрили зливи з грозами. Крім того, піднявся штормовий вітер.