Туристам со всего мира советуют ехать в этот украинский город: почему он в ТОПе и что там делать

Издание провело опрос среди экспертов туристической отрасли и составило список городов, которые нужно обязательно посетить в 2022 году.

Одесса была названа "самым красивым местом во всем бывшем Советском Союзе". Путешествия из Великобритании в Украину станут также популярными благодаря новым рейсам, которые позволят жителям Лондона провести замечательный уик-энд на берегу Черного моря.

Как отмечают британские эксперты, в Одессе чудесная архитектура 19 столетия, богатое историческое наследие, красивое расположение на берегу моря, оригинальные и интересные пляжи, удобное транспортное сообщение с центром города.

Также такие поездки значительно упрощает то, что жителям Великобритании не нужна виза для посещения Украины. А цены в гостиницах Одессы британцам кажутся очень выгодными и доступными.

Компанию Одессе в списке экспертов составили такие города:

Вена (Австрия)

Ханья (Крит, Греция)

Неаполь (Италия)

Париж (Франция)

Сеул (Южная Корея)

Каунас (Литва)

Осло (Норвегия)

Сплит (Хорватия)

Если вы решили поехать в Одессу в 2022 году, то вам понадобится наш небольшой гид.

В Одессе особый колорит создает местная кухня. Там используются традиционные блюда из рыбы, а также есть несколько оригинальных, которые готовят только местные повара.

Обязательно нужно попробовать форшмак, цимес, мезе по-одесски, бутерброды грузчиков с Привоза и жареных бычков. А еще обязательно поищите одесский рогалик.

В этом городе, кроме старинной архитектуры и памятников есть такие места, которые нельзя увидеть ни в одном другом городе мира. Стоит посетить знаменитую Потемкинскую лестницу и прогуляться по одесским дворикам.

Также отыщите в городе памятники Дарту Вейдеру, Стиву Джобсу и Апельсину. Стоит сходить в Обсерваторию и Подводный музей.

Самый лучший период для посещения Одессы – с начала мая до конца сентября. В этом городе лето наступает раньше, а дожди бывают очень редко. В море купаться можно уже в июне.

Самые дешевые апартаменты в Одессе в июле вам обойдутся в 450 -550 гривен за одни сутки. За эти деньги вы получите двухместный номер эконом-класса с 2 кроватями, кондиционером и душем.

Фото: Бюджетный номер в Одессе (booking.com)

Апартаменты класса люкс в центре Одессы в июле на двух человек будут стоить от 7900 до 9300 гривен. В эту сумму входит завтрак, двухместный номер с мини-баром, шикарным видом на город и всем необходимым для комфортного проживания.

Фото: Номер класса Люкс в Одессе (booking.com)