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Туристам со всего мира советуют ехать в этот украинский город: почему он в ТОПе и что там делать

Автор: Анна Шиканова

Украинский город Одесса попал в список мест, которые нужно обязательно посетить в 2022 году. Компанию Одессе составили Париж, Неаполь, Осло и другие города.

Об этом говорится в материале британского издания The Independent.

Издание провело опрос среди экспертов туристической отрасли и составило список городов, которые нужно обязательно посетить в 2022 году.

Одесса была названа "самым красивым местом во всем бывшем Советском Союзе". Путешествия из Великобритании в Украину станут также популярными благодаря новым рейсам, которые позволят жителям Лондона провести замечательный уик-энд на берегу Черного моря.

Как отмечают британские эксперты, в Одессе чудесная архитектура 19 столетия, богатое историческое наследие, красивое расположение на берегу моря, оригинальные и интересные пляжи, удобное транспортное сообщение с центром города.

Также такие поездки значительно упрощает то, что жителям Великобритании не нужна виза для посещения Украины. А цены в гостиницах Одессы британцам кажутся очень выгодными и доступными.

Компанию Одессе в списке экспертов составили такие города:

  • Вена (Австрия)
  • Ханья (Крит, Греция)
  • Неаполь (Италия)
  • Париж (Франция)
  • Сеул (Южная Корея)
  • Каунас (Литва)
  • Осло (Норвегия)
  • Сплит (Хорватия)

Если вы решили поехать в Одессу в 2022 году, то вам понадобится наш небольшой гид.

В Одессе особый колорит создает местная кухня. Там используются традиционные блюда из рыбы, а также есть несколько оригинальных, которые готовят только местные повара.

Обязательно нужно попробовать форшмак, цимес, мезе по-одесски, бутерброды грузчиков с Привоза и жареных бычков. А еще обязательно поищите одесский рогалик.

В этом городе, кроме старинной архитектуры и памятников есть такие места, которые нельзя увидеть ни в одном другом городе мира. Стоит посетить знаменитую Потемкинскую лестницу и прогуляться по одесским дворикам.

Также отыщите в городе памятники Дарту Вейдеру, Стиву Джобсу и Апельсину. Стоит сходить в Обсерваторию и Подводный музей.

Самый лучший период для посещения Одессы – с начала мая до конца сентября. В этом городе лето наступает раньше, а дожди бывают очень редко. В море купаться можно уже в июне.

Самые дешевые апартаменты в Одессе в июле вам обойдутся в 450 -550 гривен за одни сутки. За эти деньги вы получите двухместный номер эконом-класса с 2 кроватями, кондиционером и душем.

Фото: Бюджетный номер в Одессе (booking.com)

Апартаменты класса люкс в центре Одессы в июле на двух человек будут стоить от 7900 до 9300 гривен. В эту сумму входит завтрак, двухместный номер с мини-баром, шикарным видом на город и всем необходимым для комфортного проживания.

Фото: Номер класса Люкс в Одессе (booking.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что с улиц Праги исчезнет знаменитое туристическое развлечение.

А также рассказывали о том, что в Украине на праздники будет курсировать аутентичный ретропоезд.

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