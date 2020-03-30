ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Известная украинская телеведущая впервые стала мамой (фото)

STYLERПерсоны    30.03.2020 - 18:33
Известная украинская телеведущая впервые стала мамой (фото)
Анна Панова родила дочь (фото: facebook.com/anna.g.panova)

Телеведущая Анна Панова родила дочь

Известная украинская телеведущая Анна Панова впервые стала мамой. Радостной новостью о том, что отныне она с мужем будет воспитывать дочку, она поделилась на своей странице в Facebook.

Также Анна в соцсети показала трогательное фото из роддома.

"Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!" - такими словами ведущая прокомментировала радостное событие.

Известная украинская телеведущая впервые стала мамой (фото)

Анна Панова впервые стала мамой (фото: facebook.com/anna.g.panova)

Подписчики засыпали Анну восторженными комментариями и желают ей и ребенку крепкого здоровья и благополучия.

  • От всей души поздравляю! Здоровья Вам и всех благ
  • Вітання батькам, нехай маля буде здоровеньким
  • Мої сердешні вітання! Бажаю міцного здоров'я дитині, а батькам сил, наснаги і грошей підняти і вивести у доросле життя!
  • Анечка! Какая же хорошая новость! Поздравляю! Пусть малышка растет счастливой, здоровой, и пусть будет такой же красивой, как и ее мама
  • Аню, вітаю! Яка крута, прекрасна, найкраща новина! Будьте здорові і щасливі усі разом!

Напомним, что 27 апреля 2018 года ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" вместе с Александром Каменцем официально стали супругами.

Ранее мы писали о том, что Анна Ризатдинова занялась спортом с подросшим сыночком.

Ведущая "Ревизора" Панкова рассказала, как заподозрила у себя коронавирус Заряд на весь день: Лилия Ребрик зажгла под хит Бритни Спирс
Новости Украины телеведущаямама
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь