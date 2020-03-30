Известная украинская телеведущая впервые стала мамой (фото)

Анна Панова родила дочь (фото: facebook.com/anna.g.panova)

Телеведущая Анна Панова родила дочь

Известная украинская телеведущая Анна Панова впервые стала мамой. Радостной новостью о том, что отныне она с мужем будет воспитывать дочку, она поделилась на своей странице в Facebook.

Также Анна в соцсети показала трогательное фото из роддома.

"Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!" - такими словами ведущая прокомментировала радостное событие.

Анна Панова впервые стала мамой (фото: facebook.com/anna.g.panova)

Подписчики засыпали Анну восторженными комментариями и желают ей и ребенку крепкого здоровья и благополучия.

От всей души поздравляю! Здоровья Вам и всех благ

Вітання батькам, нехай маля буде здоровеньким

Мої сердешні вітання! Бажаю міцного здоров'я дитині, а батькам сил, наснаги і грошей підняти і вивести у доросле життя!

Анечка! Какая же хорошая новость! Поздравляю! Пусть малышка растет счастливой, здоровой, и пусть будет такой же красивой, как и ее мама

Аню, вітаю! Яка крута, прекрасна, найкраща новина! Будьте здорові і щасливі усі разом!

Напомним, что 27 апреля 2018 года ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" вместе с Александром Каменцем официально стали супругами.

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