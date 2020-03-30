Известная украинская телеведущая впервые стала мамой (фото)

Телеведущая Анна Панова родила дочь
Известная украинская телеведущая Анна Панова впервые стала мамой. Радостной новостью о том, что отныне она с мужем будет воспитывать дочку, она поделилась на своей странице в Facebook.
Также Анна в соцсети показала трогательное фото из роддома.
"Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!" - такими словами ведущая прокомментировала радостное событие.
Анна Панова впервые стала мамой (фото: facebook.com/anna.g.panova)
Подписчики засыпали Анну восторженными комментариями и желают ей и ребенку крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, что 27 апреля 2018 года ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина" вместе с Александром Каменцем официально стали супругами.
Ранее мы писали о том, что Анна Ризатдинова занялась спортом с подросшим сыночком.