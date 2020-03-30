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Відома українська телеведуча вперше стала мамою (фото)

STYLERПерсони    30.03.2020 - 18:33
Відома українська телеведуча вперше стала мамою (фото)
Анна Панова народила доньку (фото: facebook.com/anna.g.panova)

Телеведуча Анна Панова народила дочку

Відома українська телеведуча Анна Панова вперше стала мамою. Радісною новиною про те, що відтепер вона з чоловіком буде виховувати доньку, журналістка поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Також Анна у соцмережі показала зворушливе фото з пологового будинку.

"Життя триває! Всупереч всім вірусам і кризам. Будь здорова і щаслива, доню!" - такими словами прокоментувала ведуча радісну подію.

Відома українська телеведуча вперше стала мамою (фото)

Анна Панова вперше стала мамою (фото: facebook.com/anna.g.panova)

Підписники засипали Анну захопленими коментарями і бажають їй і дитині міцного здоров'я і благополуччя.

  • Від усієї душі вітаю! Здоров'я Вам і всіх благ
  • Вітання батькам, нехай маля буде здоровеньким
  • Мої сердешні вітання! Бажаю міцного здоров'я дитині, а батькам сил, наснаги і грошей підняти і вивести у доросле життя!
  • Аннуся! Яка ж хороша новина! Вітаю! Нехай малятко росте щасливою, здоровою, і нехай буде такою ж красивою, як і її мама
  • Аню, вітаю! Яка крута, прекрасна, найкраща новина! Будьте здорові і щасливі усі разом!

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