Відома українська телеведуча вперше стала мамою (фото)

Телеведуча Анна Панова народила дочку
Відома українська телеведуча Анна Панова вперше стала мамою. Радісною новиною про те, що відтепер вона з чоловіком буде виховувати доньку, журналістка поділилася на своїй сторінці в Facebook.
Також Анна у соцмережі показала зворушливе фото з пологового будинку.
"Життя триває! Всупереч всім вірусам і кризам. Будь здорова і щаслива, доню!" - такими словами прокоментувала ведуча радісну подію.
Анна Панова вперше стала мамою (фото: facebook.com/anna.g.panova)
Підписники засипали Анну захопленими коментарями і бажають їй і дитині міцного здоров'я і благополуччя.
Нагадаємо, що 27 квітня 2018 року ведуча новин "Сьогодні" на каналі "Україна" разом з Олександром Кам'янцем офіційно стали подружжям
Раніше ми писали про те, що Анна Різатдінова зайнялася спортом з підрослим синочком.