Известная украинская певица стала жертвой разбойного нападения: что произошло

NAVKA (фото: facebook.com/maryna.tymofijchuk)

Певица NAVKA рассказала о бандитах на автодороге и как разбойники совершают нападения

Украинская певица NAVKA (Марина Тимофийчук) рассказала о разбойном нападении на нее вместе со съемочной группой, которое произошло ночью под Николаевом на автотрассе в Новоодесском районе.

Артистка отметила, что уже написала заявление в полицию относительно инцидента и сейчас ждет ответа от правоохранителей. Об этом 25 июня исполнительница написала в своем Facebook.

Певица призналась, что чуть не стала жертвой бандитов, в засаду к которым они попали.

Отбиться от разбойников удалось только благодаря мужчинам из их съемочной команды.

"К счастью, мы все живые здоровые благодаря ребятам из нашей команды, которые сразу поняли, в чем дело и смогли дать отпор нападавшим", - написала Тимофийчук.

От действий злоумышленников пострадало только авто артистов.

После инцидента съемки клипа - которые NAVKA планировала осуществить в Херсонской области - было решено перенести на другой срок.

Певица также раскрыла подробности происшествия и призвала женщин не ездить одним в ночное время, так как на бандитов может "нарваться" абсолютно каждый.

По словам Тимофийчук, на трассе злоумышленники подбросили на дорогу железяку прямо под колеса авто. После вынужденной остановки машины, их окружили неизвестные и стали приближаться.

NAVKA вспоминает, что в тот момент чувствовала настоящую угрозу жизни. Помогло артистам только то, что среди членов их команды были кикбоксер и каратист.

После того, как нападавшие ретировались, Тимофийчук позвонила в полицию.

Также отмечается, что сотрудники автозаправочной станции, которая расположена недалеко от места происшествия, сообщили о нескольких подобных случаев нападения только за один день.

NAVKA попала в засаду к бандитам на автодороге под Николаевом (фото: facebook.com/maryna.tym)

32-летняя Марина NAVKA Тимофийчук проживает в Киеве, но сама - уроженка Черновцов. Увлеклась творчеством в раннем детстве, и уже с 8 лет начала писать первые стихи, а в 14 лет стала заниматься вокалом.

Артистка поддерживала участников Революции Достоинства, ездила в зону проведения АТО на Донбассе с благотворительными концертами.

Начиная с 2014 года NAVKA стала выпускать клипы на свои композиции. Работает в жанре поп, соул, R&B. Трек "Татанці" в YouTebe уже набрал более 5,7 миллиона просмотров.

Артистка разведена, воспитывает двух сыновей.

В 2019 году NAVKA прошла отбор юбилейного десятого популярного телевизионного шоу X-Фактор.

Видео: NAVKA - клип на песню "Татанці"

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Автор: Владимир Костырин