Відома українська співачка стала жертвою розбійного нападу: що сталося

NAVKA (фото: facebook.com/maryna.tymofijchuk)

Співачка NAVKA розповіла про бандитів на автодорозі і як розбійники здійснюють напади

Українська співачка NAVKA (Марина Тимофійчук) розповіла про розбійний напад на неї разом зі знімальною групою, який стався вночі під Миколаєвом на автотрасі в Новоодеському районі.

Артистка зазначила, що вже написала заяву в поліцію щодо інциденту і зараз чекає на відповідь від правоохоронців. Про це 25 червня виконавиця написала у своєму Facebook.

Співачка зізналася, що ледь не стала жертвою бандитів, в засідку до яких вони потрапили.

Відбитися від розбійників вдалося тільки завдяки чоловікам з їх знімальної команди.

"На щастя, ми всі живі здорові завдяки хлопцям з нашої команди, які одразу зрозуміли, в чому справа, і змогли дати відсіч нападникам", - написала Тимофійчук.

Від дій зловмисників постраждало тільки авто артистів.

Після інциденту зйомки кліпу - які NAVKA планувала здійснити в Херсонській області - було вирішено перенести на інший термін.

Співачка також розповіла подробиці події та закликала жінок не їздити самими в нічний час, оскільки на бандитів може "нарватися" абсолютно кожен.

За словами Тимофійчук, на трасі зловмисники підкинули на дорогу залізяку прямо під колеса авто. Після вимушеної зупинки машини їх оточили невідомі і стали наближатися.

NAVKA згадує, що в той момент відчувала справжню загрозу життю. Допомогло артистам тільки те, що серед членів їхньої команди були кікбоксер і каратист.

Після того, як нападники відступили, Тимофійчук подзвонила в поліцію.

Також зазначається, що працівники автозаправної станції, яка розташована недалеко від місця події, повідомили про кілька таких випадків нападу тільки за один день.

NAVKA потрапила в засідку до бандитів на автодорозі під Миколаєвом (фото: facebook.com/maryna.tym)

32-річна Марина NAVKA Тимофійчук проживає в Києві, але сама - уродженка Чернівців. Захопилася творчістю в ранньому дитинстві, і вже з 8 років почала писати перші вірші, а в 14 років почала займатися вокалом.

Артистка підтримувала учасників Революції Гідності, їздила в зону проведення АТО на Донбасі з благодійними концертами.

Починаючи з 2014 року NAVKA стала випускати кліпи на свої пісні. Працює в жанрі поп, соул, R&B. Трек "Татанці" в YouTebe вже набрав понад 5,7 мільйона переглядів.

Артистка розлучена, виховує двох синів.

У 2019 році NAVKA пройшла відбір ювілейного десятого популярного телевізійного шоу X-Фактор.

Відео: NAVKA - кліп на пісню "Татанці"

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Автор: Володимир Костирін