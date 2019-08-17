Известная украинская певица беременна от героя АТО: все подробности

Наталка Карпа - популярная украинская певица, которая ранее намекала на свое интересное положение, сообщила, что действительно беременна. Также звезда поделилась, что отец будущего малыша - герой АТО. 38-летняя украинская исполнительница носит в себе ребенка от своего мужа Евгения Терехова. Супруг артистки является героем АТО.

К слову, пара поженилась в 2016 году. Как сообщает издание Clutch, Наталка сейчас на четвертом месяце беременности.

"Родные безумно счастливы. Это очень желанный и долгожданный ребенок", — рассказал источник, который тесно знаком с родными певицы.

Фото: Наталка Карпа (instagram.com/natalkakarpa)

Отметим, что сама Наталка не афишировала свое интересное положение до недавнего времени. Но сейчас певица решила приоткрыть завесу тайны и поделиться своим счастьем с поклонниками. 15 недель назад певица опубликовала пост, в котором призналась, что ждет малыша и безумно счастлива.

Скриншот поста (instagram.com/natalkakarpa)

Как мы ранее писали, Наталка Карпа стала звездной соведущей Григория Германа в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина". Певица рассказала, как муж подобрал ключик к ее сердцу и заинтриговала интересными новостями.

Напомним, что ведущая телеканала "Украина" Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях. Артистка продемонстрировала яркий образ со съемок.