Відома українська співачка вагітна від героя АТО: усі подробиці

Наталка Карпа - популярна українська співачка, яка раніше натякала на своє цікаве положення, повідомила, що справді вагітна. Також зірка поділилася, що батько майбутнього малюка - герой АТО. 38-річна українська виконавиця носить у собі дитину від свого чоловіка Євгена Терехова. Чоловік артистки є героєм АТО.

До речі, пара одружилася в 2016 році. Як повідомляє видання Clutch, Наталка зараз на четвертому місяці вагітності.

"Рідні шалено щасливі. Це дуже бажаний і довгоочікуваний дитина", — розповіло джерело, який тісно знайомий з рідними співачки.

Фото: Наталка Карпа (instagram.com/natalkakarpa)

Відзначимо, що сама Наталка не афішувала своє цікаве положення до недавнього часу. Але зараз співачка вирішила привідкрити завісу таємниці і поділитися своїм щастям з шанувальниками. 15 тижнів тому співачка опублікувала пост, в якому зізналася, що чекає на малюка і шалено щаслива.

Скріншот поста (instagram.com/natalkakarpa)

Як ми раніше писали, Наталка Карпа стала зірковою співведучою Григорія Германа в програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна". Співачка розповіла, як чоловік підібрав ключик до її серця і заінтригувала цікавими новинами.

Нагадаємо, що ведуча телеканалу "Україна" Лілія Ребрик в вінку влаштувала яскраву фотосесію в полях. Артистка продемонструвала яскравий образ зі зйомок.