Известная украинская группа сняла свой последний клип (видео)

Съемки клипа CLOUDLESS на песню "Бувай"

Группа CLOUDLESS презентовала роковое видео на песню "Бувай"

Известная украинская группа CLOUDLESS, которая написала саундтрек к сериалу "Школа", выпустила последний клип на песню "Бувай". После релиза группу покинул вокалист Женя Тютюнник.

По словам музыкантов, сначала они хотели снять клип на свою песню с Jerry Heil, но из-за определенных обстоятельств в последний момент нужно было ее поменять.

"Мы и представить не могли, что те события и эмоции, которые переживает главный герой клипа, на самом деле станут нашей реальностью. Поиск себя и борьба, сомнения, безысходность и паника. Через все это мы прошли, когда по определенным причинам попрощались с нашим вокалистом. Хоть и прекратить существование группы в таком виде было нашим общим решением, но такие события - всегда стресс", - комментирует один из создателей CLOUDLESS Антон Панфилов.

Съемки клипа CLOUDLESS на песню "Бувай"

Клип снимали на Киевском море с раннего утра до позднего вечера. Локацию выбрали неслучайно. Нужно было оперативно снять контрастные сцены с самыми честными эмоциями. Закат солнца на кромке Киевского моря, засохшие деревья и песок находились в полусотне метров друг от друга. Примечательно, что в клипе практически нет ни одной заготовленной связки, танцоры в кадре импровизируют и делятся теми эмоциями, которые чувствуют в тот момент.

Съемки клипа CLOUDLESS на песню "Бувай"

"Съемки были достаточно экстремальными - всех танцоров сильно искусали муравьи, а колючки в песке искололи ноги так, что еще несколько дней все доставали занозы из стоп. Сцены в воде снимали в несколько дублей, актриса замерзла, ее покусали комары, но каждый раз она заново входила в роль и продолжала танцевать. Мы работали, как в последний раз. Но, если честно, даже подумать не могли, что этот раз и на самом деле станет последним. Я более, чем уверен - совсем скоро вы услышите CLOUDLESS в чуть другом составе. Мы не собираемся закрывать группу, нам есть что сказать вам всем!" - говорит Антон.

CLOUDLESS - Бувай

Добавим, что группа CLOUDLESS была создана в 2017 году. На счету музыкантов два альбома, синглы, лирик-видео и клипы. Их треки хорошо известны широким массам, ведь они звучат в сериалах "Школа", "Папаньки", "Сидоренки-Сидоренки", фильме "Встреча одноклассников" и многочисленных развлекательных шоу - "Хата на тата", "Кохання на виживання", "Чотири весілля", "Зважені та Щасливі".

Участники группы CLOUDLESS (фото: пресс-служба)