Відома українська група зняла свій останній кліп (відео)

Зйомки кліпу CLOUDLESS на пісню "Бувай"

Група CLOUDLESS презентувала своє останнє відео на пісню "Бувай"

Відома українська група CLOUDLESS, яка написала саундтрек до серіалу "Школа", випустила останній кліп на пісню "Бувай". Після релізу гурт покинув вокаліст Женя Тютюнник.

За словами музикантів, спочатку вони хотіли зняти кліп на свою пісню з Jerry Heil, але за певних обставин в останній момент потрібно було її змінити.

"Ми й уявити не могли, що ті події та емоції, які переживає головний герой кліпу, насправді стануть нашою реальністю. Пошук себе і боротьба, сумніви, безвихідь і паніка. Через все це ми пройшли, коли з певних причин попрощалися з нашим вокалістом. Хоч і припинити існування гурту в такому вигляді було нашим спільним рішенням, але такі події - завжди стрес ", - коментує один з творців CLOUDLESS Антон Панфілов.

Зйомки кліпу CLOUDLESS на пісню "Бувай"

Кліп знімали на Київському морі з раннього ранку до пізнього вечора. Локацію обрали не випадково. Потрібно було оперативно зняти контрастні сцени з найчеснішими емоціями. Захід сонця на кромці Київського моря, засохлі дерева і пісок перебували в півсотні метрів один від одного. Примітно, що в кліпі практично немає жодної заготовленої зв'язки, танцюристи в кадрі імпровізують і діляться тими емоціями, які відчувають в той момент.

Зйомки кліпу CLOUDLESS на пісню "Бувай"

"Зйомки були досить екстремальними - всіх танцюристів сильно покусали мурашки, а колючки в піску кололи ноги так, що ще кілька днів всі діставали занози зі стоп. Сцени в воді знімали в кілька дублів, актриса замерзла, її покусали комарі, але кожен раз вона заново входила в роль і продовжувала танцювати. Ми працювали, як в останній раз. Але, якщо чесно, навіть подумати не могли, що цей раз і насправді стане останнім. Я більш, ніж впевнений — зовсім скоро ви почуєте CLOUDLESS в трохи іншому складі. Ми не збираємося закривати гурт, нам є що сказати вам всім!" - каже Антон.

CLOUDLESS - Бувай

Додамо, що група CLOUDLESS була створена в 2017 році. На рахунку музикантів два альбоми, сингли, лірик-відео і кліпи. Їх треки добре відомі широким масам, адже вони звучать в серіалах "Школа", "Папаньки", "Сидоренки-Сидоренки", фільмі "Зустріч однокласників" і численних розважальних шоу - "Хата на тата", "Кохання на виживання", "Чотири весілля", "Зважені та Щасливі".

Учасники групи CLOUDLESS (фото: прес-служба)