Известная украинская актриса сделала признание о потере ребенка: это не конец жизни (видео)

"Я забеременела. И не доносила буквально день до третьего месяца. Но свадьбу мы назначили, потому что... ну как же - будет ребенок! И так произошло, что случился выкидыш. Но свадьбу решили не отменять", - сказала 29-летняя актриса.

Также Петрожицкая подчеркнула, что очень долго скрывала от широкой общественности горе, но теперь готова о нем рассказать, и дать советы тем, кому также пришлось столкнуться с прервавшейся беременностью.

"Почему я готова сейчас рассказать эту историю, чтобы девочки, у которых такое случится - знали, что это не конец жизни. Потому что мне так казалось тогда, и еще несколько лет я праздновала день рождения этого ребенка. Он должен был родиться 18 февраля. И я каждый год об этом думала, что сейчас моему ребенку было бы столько-то лет... Нет. Все будет хорошо. И винить себя тоже не следует. Так случилось - значит так надо было. Это правда", - сказала Дарья.

Она подозревает, что выкидыш мог случиться в ее случае по причине несовместимой крови.

"Это непонятная причина. Возможно, это разная кровь. Потому что у меня первая отрицательная, как оказалось - я это узнала уже после выкидыша. Я жила 20 лет, будучи уверена, что у меня вторая положительная. Там, что ли, в роддоме что-то напутали, и я никогда не проверяла", - призналась Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая (фото: скриншот с видео)

Актриса также рассказала, при каких обстоятельствах случилось горе.

"Я помню, что мы поехали в Севастополь отдыхать, вернулись назад. Я помню, что сказала: "Леша, ты поезжай домой, а я поеду в Чернигов маму проведаю". Я поехала, и меня, если честно, так трясло в маршрутке, и у меня заболел живот. Я приехала к маме и говорю "Что-то так болит". И под вечер меня забрала "скорая". Меня привезли в больницу, и у меня в три часа ночи началось кровотечение, и стал прямо адски болеть живот. И я помню тот момент, когда мне дают бумажку такую, что я отказываюсь от ребенка. А я рыдаю, и не отказываюсь... Раньше я очень боялась, когда узнала о беременности. Мне казалось, что меня отчислят из университета, и вообще вся жизнь окончилась, но - нет!

...Утром я помню, что мне вкололи наркоз, и единственное, что я помню, что меня сильно шатает, и какие-то такие бульбашки перед глазами Леша быстро приехал из Киева, и я помню, как он плакал. Это был единственный раз, когда я видела, что он так искренне плачет... на тот момент. Наверное, второй раз такой был, когда мы разводились", - откровенно рассказала Дарья.

Видео: Дарья Петрожицкая впервые рассказала о потере ребенка