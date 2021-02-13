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Відома українська актриса зробила зізнання про втрату дитини: це не кінець життя (відео)

Автор: Володимир Костирін

Українська актриса і учасниця популярних шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" Дар'я Петрожицька зробила зізнання про втрату дитини та відверто розповіла, як пережила особисту трагедію.

Про це зірка серіалу "Відважні" сказала в інтерв'ю Маші Єфросиніній у передачі "Іспит".

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"Я завагітніла. І не доносила буквально день до третього місяця. Але весілля ми призначили, тому що... ну як же - буде дитина! І так сталося, що трапився викидень. Але весілля вирішили не скасовували", - сказала 29-річна актриса.

Також Петрожицька наголосила, що дуже довго приховувала від широкої громадськості горе, але тепер готова про нього розповісти, і дати поради тим, кому також довелося зіткнутися перерваною вагітністю.

"Чому я готова зараз розповісти цю історію, щоб дівчата, у яких таке трапиться - знали, що це не кінець життя. Тому що мені так здавалося тоді, і ще кілька років я святкувала день народження цієї дитини. Вона мала б народитися 18 лютого. І я кожен рік про це думала, що зараз моїй дитині було б стільки-то років... Ні. Все буде добре. І звинувачувати себе теж не слід. Так сталося, значить так треба було. Це правда", - сказала Дар'я.

Вона підозрює, що викидень міг статися в її випадку через несумісну кров.

"Це незрозуміла причина. Можливо, це різна кров. Тому що у мене перша негативна, як виявилося - я це дізналася вже після викидня. Я жила 20 років, будучи впевнена, що у мене друга позитивна. Там, чи що, в пологовому будинку щось наплутали, і я ніколи не перевіряла", - зізналася Петрожицька.

Дар'я Петрожицька (фото: скріншот з відео)

Актриса також розповіла, за яких обставин сталося горе.

"Я пам'ятаю, що ми поїхали до Севастополя відпочивати, повернулися. Я пам'ятаю, що сказала: "Льоша, ти їдь додому, а я поїду в Чернігів маму провідаю". Я поїхала, і мене, якщо чесно, так трясло в маршрутці, і в мене заболів живіт. Я приїхала до мами і кажу "Щось так болить". І під вечір мене забрала "швидка". Мене привезли в лікарню, і в мене о третій годині ночі почалася кровотеча, і став прямо пекельно боліти живіт. І я пам'ятаю той момент, коли мені дають папірець таку, що я відмовляюся від дитини. А я ридаю, і не відмовляюся... Раніше я дуже боялася, коли дізналася про вагітність. Мені здавалося, що мене відрахують з університету, і взагалі все життя скінчилася, але - ні!

...Вранці я пам'ятаю, що мені вкололи наркоз, і єдине, що я пам'ятаю, що мене сильно хитає, і якісь такі бульки перед очима Льоша швидко приїхав з Києва, і я пам'ятаю, як він плакав. Це був єдиний раз, коли я бачила, що він так щиро плаче... на той момент. Напевно, другий раз такий був, коли ми розлучалися", - відверто розповіла Дар'я.

Відео: Дар'я Петрожицька вперше розповіла про втрату дитини

Раніше повідомлялося, що Дар'ю Петрожицьку жорстко "рознесли" за вульгарний номер на "Танцях з зірками"

Нагадаємо також, що перед цим зірка серіалу "Відважні" Дар'я Петрожицька відверто розповіла про розлучення.

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