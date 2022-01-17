Известная украинская актриса рассказала о разрушительном торнадо в США

Вчера, 16 января, во Флориде, США прошел мощный Торнадо. Больше всего пострадал городок Форт-Майерс. Видео с разрушенного небольшого города появилось в сети.

Украинская актриса сериала "Суперкопы" на "НЛО TV" Ольга Сторожук сейчас также находится во Флориде, Майями. Вместе с мужем Евгением Лузаном девушка ощутила приближение торнадо.

"Честно, никогда не видела такого в прогнозе погоды. Каждое утро я проверяю прогноз, чтобы знать, понадобится ли что-то кроме купальника. Вчера прогноз был очень экзотическим - "вероятность торнадо", - отметила она.

Она рассказала, что паники у них не было, и там, где они жили никого прятаться в убежища не просили. Сторожук также добавила, что у многих частных домов во Флориде есть подземное убежище на случай подобных стихийных бедствий.

Подобные торнадо и ураганы в этой местности не редкость и чаще всего обрушиваются на побережье с конца лета по начало осени.

К счастью, туда, где была украинка, торнадо недобрался. Они с мужем почувствовали только сильный ветер.

"Мы живем на 18 этаже, поэтому заняли места в "зрительном зале" у больших окон и слушали свист и завывание ветра. Женя даже проверял силу ветра на балконе! Очень страшно было за пару самолетов, которые наматывали круги в воздухе", - рассказала Сторожук.

Стихия, накрывшая города и населенные пункты, вызвала серьезные разрушения на юго-западе штата. Больше всего от торнадо пострадал округ Ли. Сейчас эти места выглядят так, как будто они подверглись бомбардировке с воздуха.

Торнадо в США 16 января 2022 (видео: YouTube)

По предварительным данным, торнадо стер с лица земли 28 домов, еще 62 - частично разрушены и не пригодны для проживания. Шквальный ветер оборвал линии электропередач, обесточив, около 7 тысяч домов в округе.

Торнадо в США 16 января 2022 (видео: YouTube)

Примерно 15 тысяч человек остались без электричества. По сообщениям спасательных служб несмотря на то, что четверо человек получили серьезные ранения, жертв удалось избежать.

Торнадо в США 16 января 2022 (видео: YouTube)