Відома українська актриса розповіла про руйнівний торнадо в США

Українська актриса серіалу "Суперкопи" на "НЛО TV" Ольга Сторожук зараз також знаходиться у Флориді, Майямі. Разом з чоловіком Євгеном Лузаном дівчина відчула наближення торнадо.

"Чесно, ніколи не бачила такого в прогнозі погоди. Щоранку я перевіряю прогноз, щоб знати, чи знадобиться щось крім купальника. Вчора прогноз був дуже екзотичним - "ймовірність торнадо", - зазначила вона.

Вона розповіла, що паніки у них не було, і там, де вони жили нікого ховатися в укриття не просили. Сторожук також додала, що у багатьох приватних будинків у Флориді є підземне укриття на випадок подібних стихійних лих.

Подібні торнадо і урагани в цій місцевості не рідкість і найчастіше обрушуються на узбережжя з кінця літа по початок осені.

На щастя, туди, де була українка, торнадо недобрався. Вони з чоловіком відчули тільки сильний вітер.

"Ми живемо на 18 поверсі, тому зайняли місця в "залі для глядачів" біля великих вікон і слухали свист і завивання вітру. Женя навіть перевіряв силу вітру на балконі! Дуже страшно було за пару літаків, які намотували кола в повітрі", - розповіла Сторожук.

Стихія, що накрила міста і населені пункти, викликала серйозні руйнування на південному заході штату. Найбільше від торнадо постраждав округ Лі. Зараз ці місця виглядають так, як ніби вони зазнали бомбардування з повітря.

Торнадо в США 16 січня 2022 (відео: YouTube)

За попередніми даними, торнадо стер з лиця землі 28 будинків, ще 62 - частково зруйновані і не придатні для проживання. Шквальний вітер обірвав лінії електропередач, знеструмивши, близько 7 тисяч будинків в окрузі.

Торнадо в США 16 січня 2022 (відео: YouTube)

Приблизно 15 тисяч людей залишилися без електрики. За повідомленнями рятувальних служб незважаючи на те, що четверо людей отримали серйозні поранення, жертв вдалося уникнути.

Торнадо в США 16 січня 2022 (відео: YouTube)