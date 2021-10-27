Известная украинская актриса попала в ДТП: виновник аварии обматерил ее сына

Известная украинская актриса Римма Зюбина вместе с сыном попали в ДТП в Киеве - в их белый Nissan умышленно врезался водитель черного Lexus.

Об этом 27 октября рассказала сама знаменитость на странице в Facebook .

Дорожный инцидент произошел сегодня утром. По словам 50-летней актрисы и телеведущей, автохам устроил аварию, намереваясь таким образом "наказать" их за то, что не уступили ему дорогу, когда мужчина с нарушением правил дорожного движения выехал на встречную полосу.

Так, водитель нарочно ударил их авто бампером. После этого мужчина стал вести себя агрессивно и принялся нецензурно ругаться и угрожать сыну Зюбиной Даниилу, который был за рулем.

В итоге на место ДТП вызвали полицию.

"Водитель выехал на встречную полосу - на нашу полосу. Мы не уступили ему место и он нас "приказал". Въехал в нашу машину. Вышел и поздоровался потом с Даниилом "Я тебя сейчас *бало разобью". Доброе утро", - пишет звезда драмы "Гнездо горлицы", комедии "DZIDZIO Контрабас", сериалов "Люся интерн" и "Моя любимая Страшко".

Также Зюбина уточнила, что агрессивный виновник аварии, мужчина 1984 года рождения, имеет страховку, и она "очень рада, что это не ее зритель".

Актриса выложила в сети видео с места инцидента.

Видео: актриса Римма Зюбина угодила в аварию