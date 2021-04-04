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Актриса Анна Саливанчук во время съемок травмировала позвоночник (видео)

Новина українською → Воскресенье 04 апреля 2021 10:03
Актриса Анна Саливанчук во время съемок травмировала позвоночник (видео) Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Анна Киселева

Известная украинская актриса Анна Сливанчук откровенно призналась о том, что страдает от хронических болей в позвоночнике. Женщина рассказала с чего все началось, а также, как эта травма повлияла на ее жизнь.

Об этом знаменитость рассказала в комментарии Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Актриса рассказала, что около 10 лет назад во время съемок она упала с лошади. Тогда она снималась в одном из исторических фильмов. Звезда ехала верхом на жеребце ночью. Конь испугался софитов и поскакал в лес, где встал на дыбы, и Анна упала.

По словам знаменитости, некоторые последствия падения сохраняются до сегодняшнего дня.

Актриса Анна Саливанчук во время съемок травмировала позвоночник (видео)

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"С этого и начались мои две грыжи. Но я снова продолжала сниматься. Ко мне приходил врач, колол мне блокаду, через 15 минут я встала и дальше ехала сниматься, садилась на коня и скакала. И так оно с каждой беременностью накапливалось, потому что они тяжелые у меня ребята. Затем мы полетели отдохнуть, 5 часов я держала его на руках, и утром я приехала домой и все - меня скрутило очень сильно ", - рассказала Саливанчук.

Артистка была в отчаянии, ведь когда плакал малыш, она не могла к нему встать и плакала вместе с сыном. Сейчас Анна снова обратилась к врачу и надеется, что через две недели ей станет лучше.

Анна Саливанчук рассказала, как травмировала позвоночник во время съемок

Напомним, что ранее звезда сериала "Крепостная" попала в серьезное ДТП и сильно травмировала лицо.

До этого мы писали, что звезда "Квартала 95" стала мамой и показала онлайн-роды.

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