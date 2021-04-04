Актриса Анна Саливанчук во время съемок травмировала позвоночник (видео)
Известная украинская актриса Анна Сливанчук откровенно призналась о том, что страдает от хронических болей в позвоночнике. Женщина рассказала с чего все началось, а также, как эта травма повлияла на ее жизнь.
Об этом знаменитость рассказала в комментарии Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".
Актриса рассказала, что около 10 лет назад во время съемок она упала с лошади. Тогда она снималась в одном из исторических фильмов. Звезда ехала верхом на жеребце ночью. Конь испугался софитов и поскакал в лес, где встал на дыбы, и Анна упала.
По словам знаменитости, некоторые последствия падения сохраняются до сегодняшнего дня.
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
"С этого и начались мои две грыжи. Но я снова продолжала сниматься. Ко мне приходил врач, колол мне блокаду, через 15 минут я встала и дальше ехала сниматься, садилась на коня и скакала. И так оно с каждой беременностью накапливалось, потому что они тяжелые у меня ребята. Затем мы полетели отдохнуть, 5 часов я держала его на руках, и утром я приехала домой и все - меня скрутило очень сильно ", - рассказала Саливанчук.
Артистка была в отчаянии, ведь когда плакал малыш, она не могла к нему встать и плакала вместе с сыном. Сейчас Анна снова обратилась к врачу и надеется, что через две недели ей станет лучше.
Анна Саливанчук рассказала, как травмировала позвоночник во время съемок
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