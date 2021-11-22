Известная супермодель вспомнила, как "закрутила" роман с женатым Хлывнюком
Известная украинская модель Наталья Гоций рассказала, как познакомилась еще с замужним лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, и что между ними тогда возникла "химия".
О деталях она поведала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".
Детали романа
"Он разошелся с женой за год до того, как мы познакомились... Мы познакомились случайно благодаря друзьям. И как-то химия сложилась", – призналась супермодель.
Отметим, что сейчас Андрей Хлывнюк в разводе. Со своей бывшей супругой Анной Копыловой он был в браке 11 лет.
Гоций не стала сообщать подробности романа с музыкантом, так как считает Хлывнюка "абсолютным социофобом, который не любит выносить свои отношения вообще".
"Я испытываю симпатию со стороны Андрея. И он мне симпатичен... мы не ссорились. Мы решили, что берем паузу", - призналась манекенщица.
Наталья отметила, что была фанаткой "Бумбокса" много лет, но не воспринимала Хлывнюка, как рок-звезду.
Суперзвезда Наталья Гоций
Наталья Гоций - это всемирно известная украинская топ-модель, которая блистала на показах Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Victoria's Secret и украшала обложки Elle и Marie Claire. У нее двое детей от ее мужа Руслана Нижника.
Напомним, что Андрей Хлывнюк прокомментировал "развод" с женой.