ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Известная супермодель вспомнила, как "закрутила" роман с женатым Хлывнюком

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 13:27
Известная супермодель вспомнила, как "закрутила" роман с женатым Хлывнюком Наталья Гоций поделилась историей знакомства с Хлывнюком (скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Известная украинская модель Наталья Гоций рассказала, как познакомилась еще с замужним лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, и что между ними тогда возникла "химия".

О деталях она поведала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Детали романа

"Он разошелся с женой за год до того, как мы познакомились... Мы познакомились случайно благодаря друзьям. И как-то химия сложилась", – призналась супермодель.

Отметим, что сейчас Андрей Хлывнюк в разводе. Со своей бывшей супругой Анной Копыловой он был в браке 11 лет.

Гоций не стала сообщать подробности романа с музыкантом, так как считает Хлывнюка "абсолютным социофобом, который не любит выносить свои отношения вообще".

"Я испытываю симпатию со стороны Андрея. И он мне симпатичен... мы не ссорились. Мы решили, что берем паузу", - призналась манекенщица.

Наталья отметила, что была фанаткой "Бумбокса" много лет, но не воспринимала Хлывнюка, как рок-звезду.

Суперзвезда Наталья Гоций

Наталья Гоций - это всемирно известная украинская топ-модель, которая блистала на показах Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Victoria's Secret и украшала обложки Elle и Marie Claire. У нее двое детей от ее мужа Руслана Нижника.

Напомним, что Андрей Хлывнюк прокомментировал "развод" с женой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Хлывнюк
LITE
Праздник 22 ноября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 22 ноября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела