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Відома супермодель згадала, як "закрутила" роман з одруженим Хливнюком

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Понеділок 22 листопада 2021 13:27
Відома супермодель згадала, як "закрутила" роман з одруженим Хливнюком Наталія Гоцій поділилася історією знайомства з Хливнюком (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Відома українська модель Наталія Гоцій розповіла, як познайомилася ще із заміжнім лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, і що між ними тоді виникла "хімія".

Про деталі вона повідала Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Деталі роману

"Він розійшовся з дружиною за рік до того, як ми познайомилися... Ми познайомилися випадково завдяки друзям. І якось хімія склалася", - зізналася супермодель.

Відзначимо, що зараз Андрій Хливнюк в розлученні. Зі своєю колишньою дружиною Ганною Копиловою він був у шлюбі 11 років.

Гоцій не стала повідомляти подробиці роману з музикантом, бо вважає Хливнюка "абсолютним соціофобом, який не любить виносити свої відносини взагалі".

"Я відчуваю симпатію з боку Андрія. І він мені симпатичний... ми не сварилися. Ми вирішили, що беремо паузу", - зізналася манекенниця.

Наталя зазначила, що була фанаткою "Бумбоксу" багато років, але не сприймала Хливнюка, як рок-зірку.

Суперзірка Наталія Гоцій

Наталія Гоцій - це всесвітньо відома українська топ-модель, яка блищала на показах Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Victoria's Secret і прикрашала обкладинки Elle і Marie Claire. У неї двоє дітей від її чоловіка Руслана Нижника.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк прокоментував "розлучення" з дружиною.

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Андрій Хливнюк
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