Відома супермодель згадала, як "закрутила" роман з одруженим Хливнюком
Відома українська модель Наталія Гоцій розповіла, як познайомилася ще із заміжнім лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, і що між ними тоді виникла "хімія".
Про деталі вона повідала Каті Осадчій у програмі "Світське життя".
Деталі роману
"Він розійшовся з дружиною за рік до того, як ми познайомилися... Ми познайомилися випадково завдяки друзям. І якось хімія склалася", - зізналася супермодель.
Відзначимо, що зараз Андрій Хливнюк в розлученні. Зі своєю колишньою дружиною Ганною Копиловою він був у шлюбі 11 років.
Гоцій не стала повідомляти подробиці роману з музикантом, бо вважає Хливнюка "абсолютним соціофобом, який не любить виносити свої відносини взагалі".
"Я відчуваю симпатію з боку Андрія. І він мені симпатичний... ми не сварилися. Ми вирішили, що беремо паузу", - зізналася манекенниця.
Наталя зазначила, що була фанаткою "Бумбоксу" багато років, але не сприймала Хливнюка, як рок-зірку.
Суперзірка Наталія Гоцій
Наталія Гоцій - це всесвітньо відома українська топ-модель, яка блищала на показах Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Victoria's Secret і прикрашала обкладинки Elle і Marie Claire. У неї двоє дітей від її чоловіка Руслана Нижника.
Нагадаємо, що Андрій Хливнюк прокоментував "розлучення" з дружиною.