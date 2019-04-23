Известная российская певица попала в жуткое ДТП: все подробности и фото

Российская певица МакSим (Марина Максимова) попала в жуткое ДТП по дороге в аэропорт. Как сообщила официальный представитель артистки Маргарита Соколова, поп-звезда спешила на свой рейс в Москву, где должна была снимать клип на песню "Абонент не доступен".

МакSим стала жертвой страшной аварии (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Сейчас МакSим с множественными травмами находится в больнице. Все ее ближайшие выступления отменены. Врачи говорят, что угроз жизни певицы на данный момент нет. По прогнозам медиков, как минимум до 20-х чисел мая Марина будет находиться на реабилитации.

Певица МакSим находится в больнице (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

"Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было еще ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съемочной площадке и я представить не могла, как все обернется", - сообщила Соколова.

Певица МакSим находится в больнице (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Звезды и простые пользователи желают Марине скорейшего выздоровления.

"Скорейшего восстановления! Организм молодой, все будет хорошо! Обнимаю и передавай привет и наши молитвы", - написал продюсер Табриз Шахиди.

"Сказать, что я в шоке - это ничего не сказать. Я всегда боялась таких новостей, как авария, смерть, тяжелая болезнь Марины. Я не представляла, как переживают поклонники, когда умирает их любимый артист. Это же как маленькую часть души оторвать..." - отметила Анна Ретинских.

"Какой ужас! Аж сердце сжимается, когда прочитал и особенно фотографии увидел… Бедненькая наша Марина… Терпения ей, сил справиться с этим и физически и морально, и врачам умения быстро все восстанавливать", - добавил Виктор Щеглов.

Одна из самых известных песен МакSим

Певица МакSим (фото: соцсети)

Напомним, что писатель и журналист Дмитрий Быков, который попал в больницу 16 апреля с подозрением на инфаркт мозга, рассказал о своем самочувствии и поблагодарил врачей за оказание медпомощи.