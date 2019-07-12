Відома співачка ледь не загинула в авіакатастрофі: усі подробиці

Майлі Сайрус ледь не загинула в авіакатастрофі (фото: instagram.com/mileycyrus)

Американська зірка летіла з родиною на свій виступ і ледь не загинула

Популярна американська співачка Майлі Сайрус ледь не розбилась на літаку, коли летіла на виступ у Великобританію. Про це розповіла сестра співачки Бренді, повідомляє Daily Mail.

Під час подкасту Your Favourite Thing з ведучим Уеллсом Адамсом 32-річна Бренді згадала страшний інцидент, який стався з її сім'єю, коли вони разом Майлі Сайрус летіли на музичний фестиваль в Гластонбері.

Майлі Сайрус ледь не загинула в авіакатастрофі (фото: instagram.com/mileycyrus)

Пілот літака двічі намагався здійснити аварійну посадку, але йому це не вдавалося. 26-річна Майлі Сайрус сильно злякалася і залізла на коліна своєї старшої сестри Бренді. При цьому їх мама теж була в літаку і весь час плакала.

Майлі Сайрус ледь не загинула в авіакатастрофі (фото: instagram.com/mileycyrus)

Протягом 10 хвилин літак намагався приземлитися, мама дівчат ридала, та й сказала їм, що якщо вони розіб'ються, то їх молодша сестра Ноа залишиться одна. У результаті все обійшлося, і вони благополучно приземлилися в Великобританії.

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