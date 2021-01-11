В поезде Укрзализныци разгорелся новый скандал: коронавируса нет!

В поезде "Интерсити" Укрзализныци разгорелся скандал. Дело в том, что в составе №746 большинство пассажиров находятся без масок, а у проводника маска надета неправильно и никого ничего не волнует.
Об инциденте рассказала Наталья Бойко на своей странице в Facebook. Женщина біла просто в шоке от увиденного.
"У меня шок. В вагоне не более 20% людей в масках, вагон полностью заполнен. Занимаю место, делаю замечания окружающим, подходит работник, проверяет билеты - мистер "нос торчит над маской", протягивает ко мне электронный термометр, вступаю в долгий диалог о мерах, которые он применяет", - описала ситуацию Наталья.
Женщина спросила у проводника, почему в поезде никто не соблюдает карантин и не заботится о мерах предосторожности, на что проводник ей ответил, что он должен мерить только температуру.
"Больше я ничего не обязан, не буду никого просить, какой в этом толк", - сказал проводник Наталье.
Остальные пассажиры оказались "ковид-диссидентами". По их словам, вируса не существует, и они свободные люди.
В поезде Укрзализныци даже проводник надевает маску неправильно (фото: facebook.com/nataliya.boyko.3)
В комментариях украинцы выразили свое мнение по этому случаю.
Как мы ранее писали, в период карантина в Киеве некоторые заведения работают подпольно.
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