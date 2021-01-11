В поезде Укрзализныци разгорелся новый скандал: коронавируса нет!

В поезде "Интерсити" никто не соблюдает карантин (фото: РБК-Украина)

В поезде "Интерсити" Укрзализныци разгорелся скандал. Дело в том, что в составе №746 большинство пассажиров находятся без масок, а у проводника маска надета неправильно и никого ничего не волнует.

Об инциденте рассказала Наталья Бойко на своей странице в Facebook. Женщина біла просто в шоке от увиденного.

"У меня шок. В вагоне не более 20% людей в масках, вагон полностью заполнен. Занимаю место, делаю замечания окружающим, подходит работник, проверяет билеты - мистер "нос торчит над маской", протягивает ко мне электронный термометр, вступаю в долгий диалог о мерах, которые он применяет", - описала ситуацию Наталья.

Женщина спросила у проводника, почему в поезде никто не соблюдает карантин и не заботится о мерах предосторожности, на что проводник ей ответил, что он должен мерить только температуру.

"Больше я ничего не обязан, не буду никого просить, какой в этом толк", - сказал проводник Наталье.

Остальные пассажиры оказались "ковид-диссидентами". По их словам, вируса не существует, и они свободные люди.

В поезде Укрзализныци даже проводник надевает маску неправильно (фото: facebook.com/nataliya.boyko.3)

В комментариях украинцы выразили свое мнение по этому случаю.

А тим часом в ОАЕ всі в масках і ніхто уявити собі не може, як це без маски. Штрафи великі і жорстокі.

В Нью-Йорку при мені зупиняли потяг, аби з поліцією вивести людину, яка відмовлялась бути в масці.

Те ж саме - їхав з Харкова в Київ. Може, не 20%, а 50, але персоналу байдуже.

Без контролю та жорстких санкцій, на жаль, дуже важко донести до людей, чому їм потрібно берегти самих себе та оточуючих. Шкода!

Пасажири їздять без масок з моменту проголошення карантину. Не раз спостерігав це. В кращому випадку провідник робив зауваження, коли перевіряв квитки.

І що саме головне всі критикують недолугий локдаун, а натягти маску не можуть.

Как мы ранее писали, в период карантина в Киеве некоторые заведения работают подпольно.