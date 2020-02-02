Известная актриса прокомментировала "роман" с Остапчуком: все подробности

Известная актриса и победительница проекта "Танці з зірками" Ксения Мишина прокомментировала "роман" с Владимиром Остапчуком в передаче "Світське життя" Екатерине Осадчей.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Ксению и Владимира видели вместе в Вене, когда они целовались.Однако актрису подобное заявление повергло в шок.

"Это лишь буквы и все! Нет фотографий, ничего. Это очень смешно. Мне кажется, что зритель все это понимает, что это просто желтая пресса, странная информация. Откуда, для чего и почему, я вообще не понимаю", - поделилась знаменитость.

Ксения Мишина прокомментировала роман с Владимиром Остапчуком (instagram.com/misha.k.ua)

Также Ксения сказала, что общалась об этом с Владимиром. "Я просто бросила в Instagram скрин, и он такой: "Ха-ха-ха", и все. Он даже ничего не прокомментировал, только мне прислал смайлики", - подытожила Мишина.

Ранее Владимир Остапчук впервые признался, что на самом деле стало причиной его развода. Телеведущий признался, что совершенно не ожидал, что их личное дело получит такой резонанс, поэтому не стал скрывать всех подробностей. Он опроверг недавние слова Елены о том, что якобы изменял ей, и уверил Катерину Осадчую, что не ушел к другой женщине, вопреки сложившемуся мнению.