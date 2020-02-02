Відома актриса прокоментувала "роман" з Остапчуком: всі подробиці

Відома актриса і переможниця проекту "Танці з зірками" Ксенія Мішина прокоментувала "роман" з Володимиром Остапчуком в передачі "Світське життя" Катерині Осадчій.

Раніше в пресі з'явилася інформація про те, що Ксенію і Володимира бачили разом у Відні, коли вони цілувались.Однак актрису подібна заява шокувала.

"Це лише літери і все! Ні фотографій, нічого. Це дуже смішно. Мені здається, що глядач все це розуміє, що це просто жовта преса, дивна інформація. Звідки, для чого і чому, я взагалі не розумію", - поділилася знаменитість .

Ксенія Мішина прокоментувала роман з Володимиром Остапчуком (instagram.com/misha.k.ua)

Також Ксенія сказала, що спілкувалася про це з Володимиром. "Я просто кинула в Instagram скрін, і він такий:"Ха-ха-ха", і все. Він навіть нічого не прокоментував, тільки мені прислав смайлики", - підсумувала Мішина.

Раніше Володимир Остапчук вперше зізнався, що насправді стало причиною його розлучення. Телеведучий зізнався, що зовсім не очікував, що їх особиста справа отримає такий резонанс, тому не став приховувати всіх подробиць. Він спростував недавні слова Олени про те, що нібито зраджував їй, і запевнив Катерину Осадчу, що не пішов до іншої жінки, всупереч сформованій думці.