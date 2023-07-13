Ізраїльтяни заспівали "Цвіте терен" українською. Такого красивого виконання ви ще не чули! (відео)

"Жителі Ізраїлю як ніхто інший знають жахи війни. Своєю творчістю Hellscore і The Pitches виступають за справедливість, мир і солідарність та закликають: "Робіть музику, а не війну! Слава Україні! Україна незламна!", висловлюючи через цю пісню свою солідарність і співчуття всьому багатостраждальному народу України", - говорять музиканти.

Зауважимо, що унікальне акапельне аранжування створено на основі версії у виконанні української співачки ILLARIA.

Під час підготовки цього проєкту обидва колективи вийшли за межі зон свого комфорту: The Pitches уперше пробують свої сили в рок-музиці, а Hellscore вперше виступають українською мовою.

Всього у живому записі "Цвіте терен" взяли участь 20 вокалістів і бітбоксер.

Додамо, що гурт The Pitches був заснований у Холоні. Його успішні виступи зумовлені справжнім товариством, спільним розвитком та іскристою життєвою силою його учасниць. Вони часто беруть у часть у різноманітних соціальних проєктах.

А відомий на увесь світ хор Hellscore із Рамат-Гану, під керівництвом Ноа Груман, налічує близько 40 метал-співаків, що виконують оригінальні акапельні аранжування репертуару класичних і сучасних пісень у стилі метал і хард-рок.

Про що пісня "Цвіте терен"

"Цвіте терен" - це народна пісня, яка належить до українського культурного спадку і виконується на різних святах та заходах.

Темою пісні є розповідь про тяжкі переживання і душевні страждання юної дівчини, яка не може змиритися з тим, що залишилась покинутою.

Головна ідея культової композиції "Цвіте терен" полягає у різкому засудженні будь-яких проявів зради з боку коханої людини.

Текст пісні "Цвіте терен"

Цвіте терен, цвіте терен,

А цвіт опадає.

Хто в любові не знається,

Той горя не знає.

А я, молода дівчина,

Та й горя зазнала,

Вечероньки не доїла,

Нічки не доспала.

Ой візьму я кріселечко,

Сяду край віконця,

Іще очі не дрімали,

А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте -

Не будете спати,

Десь поїхав мій миленький

Іншої шукати.

Нехай іде, нехай іде,

Нехай не вернеться,

Нехай йому молодому

Щастя усміхнеться.

А я молода дівчина,

Не буду я спати,

Буду його виглядати,

День і ніч чекати.