RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израильтяне спели "Цвіте терен" на украинском. Такого красивого исполнения вы еще не слышали! (видео)

Hellscore и The Pitches спели "Цвіте терен" (кадр из видео / Hellscore Choir)
Автор: Дмитрий Войналович

Израильская женская а капелла-группа Hellscore и новаторский металл-хор The Pitches спели на украинском языке народную песню "Цвіте терен". По словам артистов, их интерпретация песни - это "искренняя дань уважения непреклонному духу украинского народа".

Таким образом артисты решили "напомнить максимально широкой общественности по всему миру о героической борьбе Украины за свободу".

"Жители Израиля как никто другой знают ужасы войны. Своим творчеством Hellscore и The Pitches выступают за справедливость, мир, солидарность и призывают: "Делайте музыку, а не войну! Слава Украине! Украина несокрушимая!", выражая через эту песню свою солидарность и соболезнования всему многострадальному народу Украины", - говорят музыканты.

Отметим, что уникальная а капельная аранжировка создана на основе версии в исполнении украинской певицы ILLARIA.

Во время подготовки этого проекта оба коллектива вышли за пределы зон своего комфорта: The Pitches впервые пробуют свои силы в рок-музыке, а Hellscore впервые выступают на украинском языке.

Всего в живой записи "Цвіте терен" приняли участие 20 вокалистов и битбоксер.

Добавим, что группа The Pitches была основана в Холоне. Ее успешные выступления обусловлены сплоченностью, общим развитием и искрящейся жизненной силой участниц. Они часто участвуют в различных социальных проектах.

Известный на весь мир хор Hellscore из Рамат-Гана, под руководством Ноа Груман, насчитывает около 40 металл-певцов, исполняющих оригинальные а капельные аранжировки репертуара классических и современных песен в стиле металл и хард-рок.

О чем песня "Цвіте терен"

"Цвіте терен" - это народная песня, которая принадлежит к украинскому культурному наследию и исполняется на разных праздниках и мероприятиях.

Темой песни является рассказ о тяжелых переживаниях и душевных страданиях юной девушки, которая не может смириться с тем, что ее бросили.

Главная идея культовой композиции "Цвіте терен" заключается в резком осуждении любых проявлений измены со стороны любимого человека.

Текст песни "Цвіте терен"

Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає.
Хто в любові не знається,
Той горя не знає.

А я, молода дівчина,
Та й горя зазнала,
Вечероньки не доїла,
Нічки не доспала.

Ой візьму я кріселечко,
Сяду край віконця,
Іще очі не дрімали,
А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте -
Не будете спати,
Десь поїхав мій миленький
Іншої шукати.

Нехай іде, нехай іде,
Нехай не вернеться,
Нехай йому молодому
Щастя усміхнеться.

А я молода дівчина,
Не буду я спати,
Буду його виглядати,
День і ніч чекати.

Напомним, на днях популярная украинская певица Jerry Heil сообщила о важных изменениях в жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесамузика