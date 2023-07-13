Израильтяне спели "Цвіте терен" на украинском. Такого красивого исполнения вы еще не слышали! (видео)

Израильская женская а капелла-группа Hellscore и новаторский металл-хор The Pitches спели на украинском языке народную песню "Цвіте терен". По словам артистов, их интерпретация песни - это "искренняя дань уважения непреклонному духу украинского народа".
Таким образом артисты решили "напомнить максимально широкой общественности по всему миру о героической борьбе Украины за свободу".
"Жители Израиля как никто другой знают ужасы войны. Своим творчеством Hellscore и The Pitches выступают за справедливость, мир, солидарность и призывают: "Делайте музыку, а не войну! Слава Украине! Украина несокрушимая!", выражая через эту песню свою солидарность и соболезнования всему многострадальному народу Украины", - говорят музыканты.
Отметим, что уникальная а капельная аранжировка создана на основе версии в исполнении украинской певицы ILLARIA.
Во время подготовки этого проекта оба коллектива вышли за пределы зон своего комфорта: The Pitches впервые пробуют свои силы в рок-музыке, а Hellscore впервые выступают на украинском языке.
Всего в живой записи "Цвіте терен" приняли участие 20 вокалистов и битбоксер.
Добавим, что группа The Pitches была основана в Холоне. Ее успешные выступления обусловлены сплоченностью, общим развитием и искрящейся жизненной силой участниц. Они часто участвуют в различных социальных проектах.
Известный на весь мир хор Hellscore из Рамат-Гана, под руководством Ноа Груман, насчитывает около 40 металл-певцов, исполняющих оригинальные а капельные аранжировки репертуара классических и современных песен в стиле металл и хард-рок.
"Цвіте терен" - это народная песня, которая принадлежит к украинскому культурному наследию и исполняется на разных праздниках и мероприятиях.
Темой песни является рассказ о тяжелых переживаниях и душевных страданиях юной девушки, которая не может смириться с тем, что ее бросили.
Главная идея культовой композиции "Цвіте терен" заключается в резком осуждении любых проявлений измены со стороны любимого человека.
Текст песни "Цвіте терен"
Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає.
Хто в любові не знається,
Той горя не знає.
А я, молода дівчина,
Та й горя зазнала,
Вечероньки не доїла,
Нічки не доспала.
Ой візьму я кріселечко,
Сяду край віконця,
Іще очі не дрімали,
А вже сходить сонце.
Хоч дрімайте, не дрімайте -
Не будете спати,
Десь поїхав мій миленький
Іншої шукати.
Нехай іде, нехай іде,
Нехай не вернеться,
Нехай йому молодому
Щастя усміхнеться.
А я молода дівчина,
Не буду я спати,
Буду його виглядати,
День і ніч чекати.
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