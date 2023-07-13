Израильтяне спели "Цвіте терен" на украинском. Такого красивого исполнения вы еще не слышали! (видео)

"Жители Израиля как никто другой знают ужасы войны. Своим творчеством Hellscore и The Pitches выступают за справедливость, мир, солидарность и призывают: "Делайте музыку, а не войну! Слава Украине! Украина несокрушимая!", выражая через эту песню свою солидарность и соболезнования всему многострадальному народу Украины", - говорят музыканты.

Отметим, что уникальная а капельная аранжировка создана на основе версии в исполнении украинской певицы ILLARIA.

Во время подготовки этого проекта оба коллектива вышли за пределы зон своего комфорта: The Pitches впервые пробуют свои силы в рок-музыке, а Hellscore впервые выступают на украинском языке.

Всего в живой записи "Цвіте терен" приняли участие 20 вокалистов и битбоксер.

Добавим, что группа The Pitches была основана в Холоне. Ее успешные выступления обусловлены сплоченностью, общим развитием и искрящейся жизненной силой участниц. Они часто участвуют в различных социальных проектах.

Известный на весь мир хор Hellscore из Рамат-Гана, под руководством Ноа Груман, насчитывает около 40 металл-певцов, исполняющих оригинальные а капельные аранжировки репертуара классических и современных песен в стиле металл и хард-рок.

О чем песня "Цвіте терен"

"Цвіте терен" - это народная песня, которая принадлежит к украинскому культурному наследию и исполняется на разных праздниках и мероприятиях.

Темой песни является рассказ о тяжелых переживаниях и душевных страданиях юной девушки, которая не может смириться с тем, что ее бросили.

Главная идея культовой композиции "Цвіте терен" заключается в резком осуждении любых проявлений измены со стороны любимого человека.

Текст песни "Цвіте терен"

Цвіте терен, цвіте терен,

А цвіт опадає.

Хто в любові не знається,

Той горя не знає.

А я, молода дівчина,

Та й горя зазнала,

Вечероньки не доїла,

Нічки не доспала.

Ой візьму я кріселечко,

Сяду край віконця,

Іще очі не дрімали,

А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте -

Не будете спати,

Десь поїхав мій миленький

Іншої шукати.

Нехай іде, нехай іде,

Нехай не вернеться,

Нехай йому молодому

Щастя усміхнеться.

А я молода дівчина,

Не буду я спати,

Буду його виглядати,

День і ніч чекати.