Как в Израиле. В Харькове построят остановки-укрытия: как они будут выглядеть (фото)

Уже вскоре в Харькове на остановках общественного транспорта появятся бомбоубежища.
Как будут выглядеть эти остановки - смотрите в нашем материале ниже.
Монтировать безопасные остановки общественного транспорта в городе начнут уже через две-три недели.
Власти Харькова уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь. Речь идет о самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев.
Новые остановки будут представлять собой железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами.
В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу.
Проект укрытий на остановках в Харькове (фото: t.me/ihor_terekhov)
Подобные укрытия есть в Израиле. И они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков.
Также недавно укрытия в местах скопления людей начали оборудовать в Чугуеве Харьковской области.
Такие укрытия будут оборудованы возле ПриватБанка, почты и в центральном сквере.
В Чугуеве оборудуют временные укрытия (фото: t.me/chuguevnews)
Ранее в Харькове горожан призвали отказаться от общественного транспорта каждое утро и пользоваться метро.