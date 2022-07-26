Как в Израиле. В Харькове построят остановки-укрытия: как они будут выглядеть (фото)

Что известно про новые остановки в Харькове

Монтировать безопасные остановки общественного транспорта в городе начнут уже через две-три недели.

Власти Харькова уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь. Речь идет о самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев.

Новые остановки будут представлять собой железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами.

В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу.

Проект укрытий на остановках в Харькове (фото: t.me/ihor_terekhov)

Где еще есть подобные сооружения

Подобные укрытия есть в Израиле. И они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков.

Также недавно укрытия в местах скопления людей начали оборудовать в Чугуеве Харьковской области.

Такие укрытия будут оборудованы возле ПриватБанка, почты и в центральном сквере.

В Чугуеве оборудуют временные укрытия (фото: t.me/chuguevnews)