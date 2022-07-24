Харьковчан призвали не пользоваться наземным транспортом утром: в чем причина
Оккупанты начали обстреливать остановки общественного транспорта в Харькове. Горожан призвали отказаться от общественного транспорта каждое утро и пользоваться метро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"Неделя показала, что теперь агрессор не делает даже вида, что стреляет по военным объектам. С первого дня стреляли именно по нам, мирным жителям Харькова. Жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и др. Но самое страшное - остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга", - пишет Терехов.
По словам мэра, в результате удара в четверг погибли три человека, еще 23 человека получили ранения. В среду - трое раненых и трое погибших, среди которых 13-летний мальчик.
"Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном - на сегодня это самый безопасный способ передвижения",- добавляет мэр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 24 июля, под утро взрывы прогремели в ряде городов, а именно: Николаеве, Кропивницкому и Харькове, а также в Никопольском и Криворожском районах.
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