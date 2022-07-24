Харьковчан призвали не пользоваться наземным транспортом утром: в чем причина

Оккупанты начали обстреливать остановки общественного транспорта в Харькове. Горожан призвали отказаться от общественного транспорта каждое утро и пользоваться метро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Неделя показала, что теперь агрессор не делает даже вида, что стреляет по военным объектам. С первого дня стреляли именно по нам, мирным жителям Харькова. Жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и др. Но самое страшное - остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга", - пишет Терехов.

По словам мэра, в результате удара в четверг погибли три человека, еще 23 человека получили ранения. В среду - трое раненых и трое погибших, среди которых 13-летний мальчик.

"Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном - на сегодня это самый безопасный способ передвижения",- добавляет мэр.