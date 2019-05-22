Изобрел укладку феном: во Франции умер легендарный парикмахер

Патрик Алес скончался во Франции в возрасте 88 года. Легендарный парикмахер в 60-х годах прошлого века изобрел укладку феном, а также был пионером в разработке средств по уходу за волосами на растительной основе. Об этом сообщает издание France24 со ссылкой на его информацию его компании Alès Groupe.

Настоящее имя гения парикмахерского искусства Хесус Гонсалес. Он родился в 1930 году в Испании. Когда мальчику было семь лет, его семья убежала от гражданской войны на родине, которая привела к власти диктатора Франсиско Франко, и переселилась во Францию.

"От Катрин Денев до Джеки Кеннеди. Патрик Алес создал самых знаменитых людей и был пионером в создании инновационных средств для ухода за волосами на растительной основе", - говорится в заявлении его группы.

Патрик Алес умер во Франции (фото: facebook.com)

В парикмахерское искусство Алес влюбился еще будучи подростком - он работал курьером в одном из известных парижских салонов, а затем стал мастером-парикмахером.

В 1964 году Патрик Алес изобрел инновацию, без которой немыслимо посещение парикмахерской и поныне. Он придумал укладку - придание влажным волосам формы во время сушки феном.

Алесу принадлежала косметическая компания, которая создавала щадящие средства для ухода за волосами на растительной основе.

Его клиентками были Мария Каллас, Жаклин Кеннеди и Катрин Денев.

Патрик Алес умер во Франции (фото: facebook.com)

В последние годы его компания столкнулась с финансовыми проблемами. В 2015 году он ушел с поста президента, оставаясь главой наблюдательного совета, а в прошлом году передал этот пост своему сыну Ромену.

Патрик Алес является обладателем престижных государственных наград.

Ранее сообщалось, что во Львове умер Маркиян Иващишин, известный общественный, политический и культурный деятель и предприниматель, который был одним из лидеров "Революции на граните" 1990 года.

Также мы писали о том, что в Аргентине умерла украинская патриотка Марта Стернюк, которая помогала эмигрантам из Украины. Она родилась во Львове в 1939 году, но во времена Второй мировой войны ее семья вынуждена была покинуть родной город.

К слову, известный российский шансонье 84-летний Вилли Токарев находится в больнице Москвы в тяжелом состоянии.